【打開你雪櫃】谷祖琳以美食連繫人心　疫下更體會陪伴溝通可消減恐懼

最近在電視經常看到谷祖琳（小谷）的身影，在ViuTV話題劇集《940920》飾演菱姨，劇迷可能曾經有一刻好奇過菱姨是否擁有「入相」穿越時空的能力？

走出電視劇情節，小谷在《打開你雪櫃》內「打開」不少嘉賓的雪櫃，從整理食材當中談人生觀。今回，到小谷打開心扉接受TOPick專訪，暢談個人生活點滴。

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也想回到過去

《940920》是小谷首次參演ViuTV的長劇，一向少演電視劇的她透露，是因為喜歡《二月廿九》，再加上欣賞年青製作團隊的投入，因此答應監製羅嘉駿（Steve）的邀請。

小谷於劇中與爸爸秋叔（余子明飾） 與侄女林楚凝（蔡思韵飾）演對手戲，現實中的她又會否想如楚凝般可回到過去呢？小谷思索片刻後回答：「想回到中學的時光，因為當時是十分開心。如果讓再選擇的話，很希望修讀電影課程，學習更多有關幕後製作的知識。」

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不覺有遺憾

小谷更笑說自己小時候想過當科學家、太空人：「又可能會選擇修讀科學類的課程，但當時只有十多歲時也不會太懂得打算，在大學時選修了市場營銷課程。」

問到她會否心存遺憾？她爽快地說：「也不稱得上是遺憾，做人就是這樣，有時間的話就再完成吧！」

娛樂圈是長跑賽

小谷加入娛樂圈至今逾20年，曾經唱歌、參演影視劇集、主持電台節目等，她有感而發：「覺得這行是有它自己的時間表，這行沒有淘汰你的話，依然擁有機會。」

她認同「娛樂圈是一場長跑賽」的說法：「我覺得自己不是偶像類型的藝人﹐只是專注於演戲、努力於這一個範疇發展，我覺得這一類型的演員的發展可以比較長。」

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小谷：18歲也未曾化妝

涉獵如此多演藝範疇，小谷把自己歸類為演員，一向予人很有性格的她卻大爆自己過往是「男仔頭」、18歲也未曾化妝，當年父母也不相信她可入行。

她憶述：「第一次化妝就是拍戲的第一天，當時是這一行的資深化妝師玲姐為我化妝，那次是我人世第一次化妝，我就是很男仔頭呢！」她笑說：「其實我自己也不是很相信。」

小谷並稱希望自己未來可以有機會參與幕後，而她一直努力學習當中，很希望將來可完成一些製作。

首度主持真人騷

藝人在娛樂圈中面對各式各樣的新鮮事， 小谷入行多年也覺得相當好玩。她也走出電影、劇集，首次主持真人騷《打開你雪櫃》。

她回憶起拍攝過程依然興奮，分享道：「每集也要拍很長時間，也不如拍電影般有對白稿，需要放下自己、不要理會自己的形象，觀眾也就是喜歡看這些生活上的質感。」

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雪櫃有曱甴

她在其中一集到訪藝術家Johnee的家，至今依然印象深刻：「Johnee的家中極其混亂、雪櫃內有很多曱甴，還令我以為這是一個整蠱節目呢！後來與Johnee相處一天後，你又會覺得他為人很可愛，而他的作品又會令香港人看過後會心微笑呢！」

從Johnee不介意雪櫃內有曱甴，也令打開雪櫃的小谷反思：「自己係唔係介意得太多呢？人哋去到咁都無嘢，唔駛大驚小怪嘅。」

▲ 打開Johnee家中的雪櫃後，小谷感到相當震撼！（影片截圖）

小谷家中的雪櫃

那麼小谷家中的雪櫃又是怎樣的呢？原來就是一直以來把自己經營餐廳的模式放到家中，雪櫃內都是各種小包裝的的食材。

小谷分享說：「我會預先準備很多食材，在吃時就拿出來炒熟，這真的是我經營餐飲業十多年來所學習得到的，也很想與觀眾分享。」

這也是他們一家的親子活動，她稱：「會在每星期安排一天，是一家人一起到超市、街市購物，買了食材後就回家一起準備接下來一星期的食物。」

美食連繫人心

滿桌的美食可以增進人與人之間的感情，她指女兒很喜歡她製作的甜品，而自己就喜歡媽媽親手包的水餃。

小谷強調「食」對其一家尤其重要，她透露：「譬如我與叔叔谷德昭不是一起住，但是他一定會回家吃飯，就算拍攝至多晚也會回家吃飯，或者回家吃飯後再拍攝。回家吃飯對他是相當重要，是一整天的動力。」

▲ 谷德昭與姪孫女劉心、劉悅（取自Instagram）

讓女兒加入演藝圈？

提起小谷的兩位千金劉心、劉悅，她們負責《打開你雪櫃》的主題曲創作，更由二女劉悅主唱，何解會促成「母子檔」合作？

她解釋：「因為她們以前曾經跟隨黎曉陽（Michael）學習音樂、結他，也都曾參與趙增熹的免費課堂，學懂利用應用程式去製作歌曲。我覺得既然學習了就不如嘗試一下，監製聽過後又覺得合用。」

至於如果囡囡長大後打算入娛樂圈會否支持，小谷表示：「需要視乎她們的性格，我不偏向讓她們入行，但也不可能阻止她們。我覺得不是每一個人也可以做娛樂圈，但如果有人賞識她，而她又能夠做到的話，我也不抗拒，但我不會push。」

▲ 小谷與兩位囡囡（受訪者提供）

女兒因疫情影響心理

在第五波疫情爆發至今，大家都多留在家中抗疫，小谷更在最近兩個月深深意識到疫情對孩子帶來心理影響。

小谷說：「小朋友從新聞報道中聽到新冠肺炎確診數字、染病兒童數目，或聽到專家指小朋友確診後會很危險，她們就會感到很驚慌，但又不懂得表達出來。身為家長的我們不察覺，又會覺得只是如感冒般。」

她觀察到女兒會發惡夢、半夜扎醒，細問才發現她們對疫情感到驚慌：「我又確實為她們製造無形壓力，很容易便會跟她們說：『你戴好啲口罩啊！被傳染就捉你去竹篙灣。』

再加上新聞又提到市民未可接通政府熱線，小朋友就會覺得：『我只係7歲，打電話無人聽咁點算呢？』」

陪伴勝於一切

就著小朋友在疫情期間壓力爆炸的情況，小谷認為「陪伴」是靈丹妙藥，她稱：「即使向小朋友解釋過後，他們也不明白，而陪伴、開心的氣氛、一起聊天玩樂，就已令小朋友的消除恐懼。而家長在陪伴小朋友的過程中不要低頭玩電話。」

她續稱：「我一有時間就會與她們到郊外、沙灘，不要經常困在家中，現時疫情期間也會有兩天外出玩耍。」面對未來，小谷只希望女兒可開開心心、輕輕鬆鬆。

事實大家每日不但都要打雪櫃，還要打開心扉。

髮型 : Ben Lee

化妝: 嫻仔

場地：古道具黑池

記者：陳淑霖