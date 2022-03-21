【超人媽媽】陳茵媺每天陪3子女學跆拳道　兒子考帶升級媽媽驕傲︰我們團結一起

▲ 陳茵媺每天陪伴3子女學習跆拳道，齊齊考帶升級。

小朋友在疫情期間常留在家中，活動量大減，爸媽都煩惱每天安排甚麼活動讓孩子放電。星級靚媽陳茵媺（Aimee）最近決定陪3子女齊齊學習跆拳道，連日來在社交平台分享學習進度，兩名兒子陳梓燁（Aiden）和陳浩鋒（Nathan）齊齊考級成功，令媽媽感到驕傲。

現年8歲的Aiden和7歲的Nathan分別考取了綠藍帶和綠帶，穿起跆拳道練習服的兩子，拿著證書手舞足蹈，顯得非常興奮！媽媽Aimee在帖文中以英文留言表示感到驕傲。

猜猜是誰今天通過了跆拳道考試？#男子組 #驕傲的媽媽

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

子女嫌媽媽太嚴格

Aimee又問︰「猜猜是誰必須每天和他們一起練習？」不必猜也知道是Aimee每天陪伴他們練習，她又呻子女嫌她太嚴格！

查實近期Aimee不單止督促孩子勤練跆拳道，還一起報讀學習，由白帶初哥學起，身教孩子要努力練習。她曾表示，每星期最期待就是與孩子一起上跆拳道的Zoom網課，她與快將6歲的細女Camilla於本月初也齊齊考上黃綠帶。

我們一家人一起訓練，團結在一起。

最新影片推介︰

陳豪對子女做功課要求高

陳豪與陳茵媺是圈中的模範夫妻，2013年婚後誕下3子女，陳豪努力工作賺錢，Aimee專心相夫教子。陳豪曾接受TOPick訪問時直言是嚴父，對子女的要求高，例如教小朋友做功課時，要求筆劃不可以錯，即使他們哭著也要堅持，擦掉它再學過，直至他們學懂才會放手。

▲ 陳豪與Aimee是圈中的模範夫妻。（IG圖片）

陳豪亦不諱言，曾因教子女做功課而發脾氣，但努力付出才有回報：「大仔由起初完全不曉中文兼哭著說怕學中文，之後慢慢跟他溫習，最終考試100分兼喜愛中文，所以父母要找一套合適的方法，讓子女吸收到知識。」

3子女性格各異，兩夫妻要按孩子的性格教導，陳豪說：「大仔較聰明，會懂得想方法幫助記憶，譬如寫notes，慢慢教導下成績也不錯；至於次子較有耐性，但學習能力不及大仔強，不可以迫得他太緊，要多點耐性。」至於細女則是對抗強權，陳豪續稱：

你愈施硬攻她愈不接受，但她又聰明，只要提升其興趣，便會完成要做的事情，所以我要想方法激發其興趣。

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

讀新加坡國際學校重中文閱讀

陳豪表示安排了3子女入讀國際學校，以便將來到加拿大升學舖路。他指該校很注重學術科目的學習，能讓子女打好根基：「入讀首年已要讀200本中文書，而升小一之後就兩星期一小測，三個星期一大測。」

據悉他們正就讀星二代雲集的新加坡國際學校，學生及校友包括趙薇的女兒小四月、吳鎮宇的兒子Feynman、姚瑩瑩的兒子Evan、任達華和琦琦的女兒任晴佳、任賢齊一對子女Rati和Cody等。

新加坡國際學校（香港）創辦於1991年，校址位於黃竹坑，設有幼兒教育、小學及中學部，中五及中六設有IB課程。據悉功課量比本地傳統學校少，重視閱讀，課程不算太深，而中小學學費每年由13.6萬至20.8萬不等。

《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」 立即參加︰https://bit.ly/3CrwGul

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周日早上10點伴你同行育兒路︰bit.ly/35z6COD

責任編輯︰王明芳