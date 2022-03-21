【誤導警員】7歲女童會所泳池疑溺斃　救生員及負責人涉作假口供押後再訊

▲ 被告朱禮言。梁錦麟攝

7歲女童疑於馬鞍山帝琴灣會所泳池遇溺，其後離世，警方調查後發現涉案泳池服務承辦商及2名救生員，涉虛報事發時有2名救生員當值，分別被控明知地誤導警務人員等3罪，涉案物業管理公司則被票控違反《泳池規例》。兩案今（21日）於沙田裁判法院提堂。被告暫毋須答辯，裁判官押後兩案至5月4日再訊，以待被告索取法律意見及文件，3名被告准保釋候訊。

▲ 被告莫肇毅。梁錦麟攝

3名被告為朱禮言（25歲，救生員）、戴翔（20歲，救生員）、莫肇毅（28歲，泳池服務承辦商），分別被控1項明知地誤導警務人員。

控罪指，朱被控於2021年9月22日，在馬鞍山帝琴灣凱琴居會所明知地作出虛假的陳述，即2021年9月22日朱與戴為帝琴灣凱琴居游泳池主要救生員；及於同日約下午5時40分，朱要求戴前往上述游泳池泵房作檢查，以誤導女偵緝警員袁可欣。

▲ 被告戴翔（左）。梁錦麟攝

控罪續指，戴被控於2021年9月23日，在馬鞍山警署明知地作出虛假的陳述，即同9月22日約下午5時半到達帝琴灣凱琴居游泳池，及於同日約下午6時10分朱指示戴前往上述泳池泵房加漂白水，以誤導偵緝警員池俊偉。

控罪續指，莫被控於同年9月23日，在馬鞍山警署明知地作出虛假的陳述，即莫安排朱及戴於同月22日下午5時至9時於帝琴灣凱琴居游泳池工作，以誤導偵緝警員鍾雄。

▲ 啟勝管理服務有限公司代表。（梁錦麟攝）

另案被告為啟勝管理服務有限公司，被票控於2021年9月22日沒有作出安排，使帝琴灣凱琴居游泳池在開放時間有不少於2名救生員，違反《泳池規例》。



被告暫毋須答辯，裁判官將兩案押後至5月4日，以待被告索取法律意見及文件，3名被告申請保釋獲批，各人准以現金2,000元保釋，其間不得離港，須交出旅遊證件，居住在報稱地址及須到警署報到。

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記者：梁錦麟