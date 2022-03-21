【午睡姿势】女子枕手臂午睡1小時　醒來右手失知覺無法伸直險癱

▲ 女子枕手臂午睡1小時，醒來右手失知覺無法伸直。

不少人在公司或學校午睡時，都會趴在桌上枕著手臂。內地湖南一名39歲女子在家中打掃完後，枕著手臂午睡了1個小時，醒來發現右手失去知覺、無法伸直，最終被診斷為「右上肢橈神經損傷」。

綜合內地傳媒報道，湖南長沙一名39歲女子在家中打掃衞生後，便側臥躺在梳化，枕著手臂午睡，1個小時後醒來竟發現右手失去知覺，無法用力。女子在家人的陪同下前往醫院檢查，被診斷為「右上肢橈神經損傷」。

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醫生表示女子的姿勢剛好壓迫到上臂和肘關節的位置，橈神經正正在這個地方通過的，時間一久就造成橈神經缺血的症狀，病人整隻手不能伸直，然後手腕是垂腕的狀態。所幸，院方為女子安排復康運動等治療，半個月左右就順利康復。

醫生提醒，上班族和學生等在午睡時喜歡壓手趴著睡，很容易出現手麻的情況，壓迫到神經的時間一久，很可能出現不可逆的情況；若是出現手麻情形，可以透過適當運動來恢復，但若是出現肢體沒勁並持續麻木，便需及時求醫。

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責任編輯：羅嘉欣