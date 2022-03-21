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【COLLAR成員】COLLAR官方IG突破27萬　一文盡睇成員IG粉絲數量排名

娛樂 14:41 2022/03/21

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COLLAR人氣超勁。

ViuTV從《全民造星》選秀而建立的男團MIRROR、ERROR，以及女團COLLAR人氣同樣高企。

當中，由Marf（邱彥筒）、Gao（沈貞巧）、Day（許軼）、So Ching（蘇芷晴）、Candy（王家晴）、WINKA（陳泳伽）、Ivy So（蘇雅琳）及Sumling（李芯駖）的COLLAR，在今年1月出道至今只有短短兩個多月，官方IG至今已突破27萬追蹤人數，8位成員的粉絲人數亦迅速急增。

而且COLLAR全員都已獲藍剔認證，人氣勢不可擋。

【COLLAR新歌】聲夢粉絲指COLLAR新歌封面抄After Class　前夫力撐：支持自己偶像就好

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【COLLAR新歌】聲夢粉絲指COLLAR新歌封面抄After Class　前夫力撐：支持自己偶像就好

當中各位成員的IG粉絲人數排名如下：

第1位《全民造星IV》季軍的Day 許軼，在1月23日時有17.8萬人追蹤，直至3月21日增至21.1萬人。

第2位《全民造星IV》冠軍的Marf 邱彥筒，在1月23日時有20萬人追蹤，直至3月21日增至20.4萬人。

第3位《全民造星IV》奪得第10名的Ivy So 蘇雅琳，在1月23日時有13.6萬人追蹤，直至3月21日增至17.8萬人。

第4位《全民造星IV》奪得第8名的Candy 王家晴，在1月23日時有10.7萬人追蹤，直至3月21日增至13.9萬人。

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第5位《全民造星IV》奪得第6名的So Ching 蘇芷晴，在1月23日時有10.9萬人追蹤，直至3月21日增至12.8萬人。

第6位《全民造星IV》奪得第4名的芯駖 李芯駖，在1月23日時有10.1萬人追蹤，直至3月21日增至11.7萬人。

第7位《全民造星IV》亞軍的Gao 沈貞巧，在1月23日時有9.4萬人追蹤，直至3月21日增至10.6萬人。

第8位《全民造星IV》奪得第7名的WINKA 陳泳伽，在1月23日時有6.3萬人追蹤，直至3月21日增至8.3萬人。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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