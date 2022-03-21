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【抗疫支援】香港漢港聯誼會向護老院舍捐贈抗疫物資　包括中成藥、防護口罩及快速測試劑

社會 13:08 2022/03/21

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香港漢港會向護老院舍捐贈物資。（香港漢港會提供相片）

第五波疫情除了打擊各行各業，也波及到不少安老院舍。由武漢海外聯誼會發起及香港漢港聯誼會（漢港會）統籌，因應各方需求，向多間基層社團、分佈港九新界的護老院舍及香港民建聯於愛民邨的辦事處捐贈抗疫物資，包括有助抗疫的中成藥、防護口罩及快速抗原測試劑，並已將物資迅速送到相關單位，以解基層燃眉之急。

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漢港會會長張小宇表示，防疫抗疫是香港目前最重要的任務，他感謝武漢海外聯誼會與香港漢港會上下一心、密切交流、共同努力，對抗疫情，又感謝漢港會各級會長、副會長及一眾會董長期以來對漢港會的支持，出錢出力，無私奉獻，並肩多年一直服務漢港，團結香港同胞：

漢港一心、加上祖國全力支援下，香港必定會很快戰勝疫情！

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記者：郭詩詩

 

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