【全民挑戰】地理迷自製「香港地理達人挑戰」　逾20萬人參與有人頻呼「好崩潰」

▲ 「香港地理達人挑戰」掀起熱潮，當中不少問題相當刁鑽。

疫情期間不少人都居家抗疫，百無聊賴之下，近日一個以google表格形式在社交平台上流傳的「香港地理達人挑戰」，突然掀起一股熱潮。該挑戰共105題，全部皆是關於本港的地理知識，但不少題目提及的地點看似熟悉，問題卻都是鮮為人知的「冷知識」，令不少網民大呼「好崩潰」，更有人說做到一半就想放棄。

該挑戰引來大批網民參與，短短3日內，已有至少22萬人接受挑戰。期間由於太多網民登入參加，令伺服器一度出現錯誤，最後製作者要新增「挑戰房間」至五個才能疏導人流，讓網民正常登入。其中最多人討論的是最後10至20題，問題包括日治時期香港街名，有網民指，「就算Google揾資料都未必咁容易揾到。」

網上掀熱潮伺服器一度不勝負荷

「香港地理達人挑戰」是一個有關香港地理知識的小測驗，共有105題，滿分1,000分，題目種類各式樣各樣都有，其中除了要說出某些地點所屬地區，也有題目要求指出冷門商場所在地點，或者將街道的地理位置由西向東排列。整個測驗難度分10級，每增加一級，難度會逐步提升，由最簡單的「旅客級」，去到最難的「神級」，最高難度的題目，甚至Google查資料也不得法門。

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當中包括有題目要參加者看一張高空拍攝的俯瞰相片，辨別位置，並選出正確的地點名稱，惟正確答案，竟是一個驟眼看來，與某當代地名九成相似的舊地名，不少網民最後都被這題難倒，不過就有人大呼「過癮，又學到嘢」。此外，也有題目問「傻人樂園」的位置，有挑戰者就表示「住咗香港幾十年，都唔知有個咁嘅地方」。

高階題目刁鑽網民大讚「過癮」

製作該挑戰的地理迷Xotarios向傳媒表示，該挑戰原本只是地理迷朋友之間的小遊戲，大家會對著地圖互相問考驗對方地理問題，後來覺得好玩，於是公諸同好。他則花費三天查資料才製作好這測試，他個人認為150分已經合格，201分以上已經是地理高手，500分以上屬於超級地理迷。

從網上留言可見，大多數網民的得分為300至500分，極少人超過500分。有網民留言稱，「後面個d聽都冇聽過 完全靠撞」、「玩到個腦好攰」、「最後20題好痴線，完全放棄」。有人更形容，「後面個啲難到好似問緊曹操第二個老婆個老母個呀哥生嘅仔叫咩名」。

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責任編輯：王明芳