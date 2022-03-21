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【最Fit孕婦】產第一胎後體重160磅　梁麗翹靠生酮飲食7個月減50磅

育兒經 15:05 2022/03/21

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梁麗翹第二胎做最Fit孕婦，曾一度為產後身形大受打擊。

TVB皇牌節目《東張西望》主持梁麗翹（Nicole）2017年與圈外金融才俊Nic結婚，翌年誕下一女Nanette。

去年，梁麗翹宣布懷有第二胎，下月即將卸貨，再次榮升為人母。日前她舉行揭開BB性別派對，由於疫情嚴峻只能以視像形式跟好友會面。

最新影片推介：

Nicole還以一套淺藍色西裝宣布佗男B，成功湊成一個「好」字。懷孕期間依然Fit爆，面尖尖未見孕婦水腫，她更以真空上陣晒肚皮，拍攝一輯型格又唯美的大肚孕照。

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【孕婦打針】懷孕8個月打第三針復必泰　梁麗翹：保護自己保護BB

體重高峰160磅

其實Nicole佗第一胎愛女Nanette時，曾因產後的肥胖身形令心情大受困擾，懷孕期間體重高達170磅，產後跌到160磅。

當時仍要主持節目的她，經常面臨各方面評擊，受盡歧視的她坦言心感難受。她說：「返工好似每日都好冇自信心，而且大家都覺得我好似好肥，而又有一啲負面嘅評語，會叫我不如休息吓先，叫我瘦番先返工啦，又會話咁樣都係為你好，你喺鏡頭面前咁肥，咁樣只會害咗你自己。其實當時嗰個身形，係令到我有好多好多負面情緒。」

Nicole坦言受盡歧視，心情大受困擾。（YouTube影片截圖）

兩種生酮飲食法

即使她不斷嘗試多種節食法兼狂做運動，依然徒勞無功。最後靠「Lazy」及「Dirty」生酮飲食療法，經過7個月時間成功回落至120磅，Nicole坦言終於找到希望。

她在個人YouTube頻道拍片分享瘦身心得，指真正的生酮飲食若需嚴格執行，調味料中的糖份、醬料有多少糖及碳水化合物等都需要計算好。

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何謂「Lazy」和「Dirty」

「Lazy」生酮飲食不需要計吸收多少卡路里，只需要減少吸收碳水化合物和糖的攝取量，減少吃甜品和大部份水果、戒酒，基本上對減脂十分有幫助。

而「Dirty」是指仍可去吃快餐店，不過就要將致肥食物加加減減，例如吃漢堡包要走包只吃肉；越南粉就外賣回家再轉以芋絲代替河粉，不用節食也能吃到想吃的食物。

除了生酮飲食，Nicole嘗試無數各種減肥法，其中168斷食和以上兩種生酮方法，不用運動及節食均能成功在6-8星期減去15磅，7個月內更沒有反彈。

撰文 : TOPick柴犬出動

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