【雪櫃收納】疫情下儲備糧食減少外出　兩孩媽教5招雪櫃收納助食物保鮮

▲ 兩孩媽教5招雪櫃收納法。

近日本港每日確診數字雖有下跌，但仍處於5位數，市民仍不能掉以輕心，家中也應儲備適量食材，以免不幸染疫時缺糧。不少家庭都會數日才購買一次食材，往往把雪櫃打爆，事實上，雪櫃也需要適當的收納法才能把食物保存新鮮，執拾整齊亦可以知道缺少甚麼食材，以免重複購買。

facebook專頁「悠樂煮廚」版主Cynthia是兩孩媽媽，她經常分享不同食譜，製作美味又精美的食物給家人。近日她亦在專頁分享雪櫃的收納法，Cynthia指出，適度儲備糧食和日用品，可以減少外出購物的次數，減少感染風險；二是萬一不幸染疫，家中仍可有一定量的儲備以作應急，毋須外出購物而造成交叉感染。

不過，媽媽們也不需要盲搶食物，而應根據家庭人口計劃每周的食物份量去補充。以下是她的雪櫃收納方法：

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保鮮格

Cynthia會大量儲備雞蛋和牛奶，另亦會放置各種調味醬料和一些必須要低溫存放的食材。她建議，可去家品店購買一些長條形或方形的托盤擺放調味材料，在使用時可以整盤抽出尋找或者轉移位置，會方便很多。

另外，保鮮格她會預留一些位置，用於放置有時沒吃完的食物，或者糕點之類，不會把空間填滿。

冷凍格

存滿經常會使用的肉類，如雞翼、雞腿、牛肋條、梅頭肉、肥牛片、蝦仁、三文魚柳等，這類食材烹調方式多，可以適時轉換口味。另外也會存放一些肉丸，方便煮粉麵的時候使用。冷凍食品硬邦邦的，豎放比橫著疊放更好找尋及節省位置。

蔬菜格

很多品種的蔬菜存放時間不是太長，如果買菜頻率不高的話，適宜購買一些耐放的蔬菜進行保存，如馬鈴薯、南瓜、番茄、番薯、淮山等，這類可以存放於室溫，保持乾燥環境即可。

節瓜、大白菜、椰菜、西蘭花、胡蘿蔔這些可以盡量豎著放置在冰箱內，保存時間也會比橫著放置要長。參考日本主婦的分享，如將大白菜、椰菜花、椰菜等的中心部分切除後再放置，也能延長保存時間。葉菜類的則可以在控乾水分後包裹一層廚房紙再入密封袋存放，一周基本沒問題。

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烘焙用品

玩烘焙的人必定要儲存一定量的牛油、芝士、忌廉、乳酪等，這些材料保質期比較長，一塊塊一盒盒的也很方便疊放。除了做烘焙外，很多都可以用於製作西餐或甜品。

麵包、饅頭、餃子

這類食物可以存放於冷凍冰櫃內，Cynthia家的雪櫃有獨立的一個小格可供存放，如沒有的需與其他冷凍食品一起保存的話請做好密封保存後再放置，避免污染。

她提醒，無論哪一個分格，都要注意勿讓食物阻擋風口位置，避免因通風不暢引起機件損壞。疫情之下相信大家多少都會增加了儲備，故此可以常檢查常清理執拾，保持雪櫃內的冷氣流通。

文章內容獲「悠樂煮廚」授權轉載。

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責任編輯：林愛娜