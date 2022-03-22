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【低纖食物】食菜多≠攝取足夠纖維 營養師盤點10大低纖蔬菜

健康 13:10 2022/03/22

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食菜多≠攝取足夠纖維，營養師盤點10大低纖蔬菜。

第五波疫情嚴峻，不少民眾居家抗疫，蔬菜時必不缺少的食材之一。但並非所有蔬菜都含有豐富纖維，便秘問題也並非單靠吃菜就可以避免。註冊營養師潘卓琳（啊家Ah ga）在社交平台發文，整理出10種低纖蔬菜，及例舉4項同樣會引致便秘的因素，供市民參考。

10大低纖蔬菜 以每100g計算
唐生菜 只含微量
青瓜 只含微量
西生菜 只含微量
南瓜 0.5g
白蘿蔔 1g
馬蹄 1.1g
冬瓜 1.1g
黃芽白 1.2g
白菜 1.2g
娃娃菜 1.2g

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啊家指出，增加纖維攝取量只是改善便秘其中一個辦法，有時問題不在吃菜多少方面。若已進食足夠蔬菜，卻仍有便秘問題，可能基於以下4種成因：

1. 缺乏水分

攝取足夠不溶性纖維，卻沒有喝夠足夠流質，也會導致便秘。膳食纖維能有助將水吸引往腸道糞便中，令其更柔軟和容易通過。若沒有喝足夠的水，就會令糞便更難排出體外。

2. 缺乏膳食纖維

因進食的都是低纖維蔬菜，攝取不足夠的纖維容易導致便秘。

3. 缺乏運動

足夠的運動能夠強化消化系統的肌肉，令糞便能夠在腸道內通過得更快。

4. 缺乏足夠油脂

沒有足夠油脂潤滑腸道，也會導致便秘。

 

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  • 10大高纖維蔬菜推薦（以每100g計算）
蓮藕 4.9g
紅蘿蔔 2.8g
西蘭花 2.7g
茄子 2.6g
韭菜 2.4g
通菜 2.3g
芥蘭 2.3g
芽菜 1.9g
油麥菜 1.7g
洋蔥 1.7g

——————

內容獲「澳洲註冊營養師 潘卓琳 (啊家Ah ga) 」授權轉載。

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責任編輯：羅嘉欣

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