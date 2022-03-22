【低纖食物】食菜多≠攝取足夠纖維 營養師盤點10大低纖蔬菜
健康 13:10 2022/03/22
第五波疫情嚴峻，不少民眾居家抗疫，蔬菜時必不缺少的食材之一。但並非所有蔬菜都含有豐富纖維，便秘問題也並非單靠吃菜就可以避免。註冊營養師潘卓琳（啊家Ah ga）在社交平台發文，整理出10種低纖蔬菜，及例舉4項同樣會引致便秘的因素，供市民參考。
|10大低纖蔬菜
|以每100g計算
|唐生菜
|只含微量
|青瓜
|只含微量
|西生菜
|只含微量
|南瓜
|0.5g
|白蘿蔔
|1g
|馬蹄
|1.1g
|冬瓜
|1.1g
|黃芽白
|1.2g
|白菜
|1.2g
|娃娃菜
|1.2g
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啊家指出，增加纖維攝取量只是改善便秘其中一個辦法，有時問題不在吃菜多少方面。若已進食足夠蔬菜，卻仍有便秘問題，可能基於以下4種成因：
1. 缺乏水分
攝取足夠不溶性纖維，卻沒有喝夠足夠流質，也會導致便秘。膳食纖維能有助將水吸引往腸道糞便中，令其更柔軟和容易通過。若沒有喝足夠的水，就會令糞便更難排出體外。
2. 缺乏膳食纖維
因進食的都是低纖維蔬菜，攝取不足夠的纖維容易導致便秘。
3. 缺乏運動
足夠的運動能夠強化消化系統的肌肉，令糞便能夠在腸道內通過得更快。
4. 缺乏足夠油脂
沒有足夠油脂潤滑腸道，也會導致便秘。
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- 10大高纖維蔬菜推薦（以每100g計算）
|蓮藕
|4.9g
|紅蘿蔔
|2.8g
|西蘭花
|2.7g
|茄子
|2.6g
|韭菜
|2.4g
|通菜
|2.3g
|芥蘭
|2.3g
|芽菜
|1.9g
|油麥菜
|1.7g
|洋蔥
|1.7g
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內容獲「澳洲註冊營養師 潘卓琳 (啊家Ah ga) 」授權轉載。
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責任編輯：羅嘉欣