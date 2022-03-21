【聲夢JUNIOR】台風穩定Charlott評判不信只12歲　Jasmine表現失準爆喊獲戰友安慰

▲ 台風穩定Charlott評判不信只12得歲，Jasmine表現失準失望爆喊獲戰友安慰。

由Eric Kwok（郭偉亮）擔任節目總監督，雲集星級顧問團隊、導師及嘉賓的無綫音樂競技真人騷《聲夢JUNIOR》，昨晚（3月20日）播出第3集，當中有18位參賽者備戰決賽實況及首輪決賽戰況。

負責決賽的4位評判分別為著名音樂總監杜自持、著名歌唱老師 Christine Samson、星夢娛樂集團有限公司音樂監製劉易昇先生、《聲夢JUNIOR》訓導主任及形象指導Hana（菊梓喬），是集嘉賓則有Mike（曾比特）及Oscar（涂毓麟），被Eric委派「魔鬼任務」的Oscar，更被網民力讚有氣質兼有潛質。

未開播已被視為大熱的Aster（劉芷君），決賽選唱Hana原唱歌曲《我輸不起》，獲網民指與Hana姐姐撞樣！參賽經驗無數的 Aster，決賽前夕還是相當緊張，受訪時更坦言失眠：「之前嗰晚好緊張瞓唔到，係咁望住天花板」。

Aster有星味

最終Aster還是以不錯狀態唱出《我輸不起》，壓台感十足，就連原唱Hana亦大感滿意：「把聲好厚好聽好吸引」。至於出名嚴格的杜自持老師，則認為Aster尚有進步空間：「前面唔好咁出力，後面冇得再大聲」。

網民則對Aster表現普遍讚好：「Aster聲音響、有感情、有技巧」、「有星味」、 「真係唔錯，唱跳都平均」。不過經過昨晚一役，Aster大熱門地位終備受威脅。

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決賽前一直未見突出、參賽時只有12歲的參賽者Charlotte（繆昀希），跳唱《跳舞街》表現亮麗，不但舉手投足均充滿力量及信心，更相當夠氣。Charlotte一唱畢，台下戰友即大表震撼，Ricky（童文）及Luffy（張靖風）爭著向鏡頭俾Like並搞笑謂：「佢冇斷氣架」、「佢開外掛呀」。

至於評判更是讚口不絕，相繼表示不相信她只有12歲，其中Christine感嘆謂：「嘩！我估唔到你12歲呀！你好似好有經驗，同埋你望鏡頭、笑全部好真！」杜自持更是給出高度評價：「無懈可擊差唔多係，跳快歌又要音準，係好難，嗰度我已經畀好多分你」。 至於Hana則流露欣賞眼神問Charlotte：「你點做到架？」

Jasmine失望爆喊

網民亦對Charlotte表現為之驚艷：「呢個《跳舞街》唱得好好喎」、「佢好得意，幾真」、「我都覺得基本上冇嘢可以挑剔」、「平時睇唔覺得佢好突出，啱啱一上台就好耀眼」、「佢同評判講12歲嗰陣，大家都嚇咗一跳」、「真係唔錯喎，12歲咋」、「Charlotte好過 Aster」、「真係勁，跳住唱都唱得好，咬字又正，我覺得好過Aster」 。

昨晚最後一位出場參賽者Jasmine（冼奕瑜），則挑戰獻唱Gigi（炎明熹）原唱歌曲《真話的清高》，可惜因太過緊張表現失準，杜自持事後指她仍需努力：「你係咪好鍾意唱歌？你真係要苦練多啲先得」。事後Jasmine失望爆喊，獲Aster、Charlotte、Vici（莊殷玥）等圍著安慰，畫面十分有愛。

對於餘下還有七名JUNIOR會在最終回上台表演，除了其餘3名必然入圍的Dance Group成員Haily（梁栩寧）、Crystal（梁善知）及Tate（伍梓瑜）外，網民認為Band Group的Ricky及Vocal Group的Caitlin（楊秉頤）是其中兩位甚有機會殺入10強的參賽者。

前者被指可愛有潛質，後者則被指唱歌好聽兼有感情，到底二人最終會否如網民所料順利殺入10強，敬請密切留意本周日晚8點半播出的《聲夢JUNIOR》最終回。

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