【第五波疫情】今日新增14,068宗感染病例　第五波累計逾104萬人確診【不斷更新】

▲ 第五波累計逾104萬人確診。

第五波疫情嚴峻，感染個案已破百萬宗。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業今日（21日）下午召開疫情記者會，講解最新疫情。

【16:35】

李立業表示，現時仍有11103名病者仍然留醫，昨晚呈報有43人危殆，當中21人無打針，69人嚴重。過去24小時，有179人離世，涉102男及77女，年齡介乎44歲至103歲，其中44歲男士沒有打針，屬院舍病人，因血糖低而入院。即看：下一頁

【16:33】

醫管局共呈報223宗死亡個案，今波疫情累計5,906宗死亡個案。

【16:32】

昨日沒有新增有院舍確診，過去2周共174宗院舍，包抬61間殘疾院舍及111間老人院舍，涉3705名院友及957名員工。

【16:30】

衞生防護中心公布，新增14,068宗感染病例，其中9545宗是快速檢測陽性個案、4523宗經核酸檢測確診、4宗輸入個案，今波錄1,049,127人確診。4523宗核酸檢測確診個案中，有785宗由醫院管理局確診；有355宗由公共衞生化驗所確診；其餘3383由私人化驗所或者其他化驗所確診。在1732宗個案中，沒有人帶L452R，1714宗疑似Omicron，另有18宗未找到。今日有5宗輸入個宗。

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責任編輯：TOPick港聞組