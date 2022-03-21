【第五波疫情】今日新增14,068宗感染病例　第五波累計逾104萬人確診【不斷更新】

▲ 第五波累計逾104萬人確診。

第五波疫情嚴峻，感染個案已破百萬宗。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業今日（21日）下午召開疫情記者會，講解最新疫情。今日新增14,068宗感染病例，第五波累計逾104萬人確診。

【17:10】

新冠口服藥方面，截至3月16日，默沙東的新冠口服藥物已用於逾6千名病人，而輝瑞的口服藥物已用於180名病人。

【17:00】

就院舍確診方面，張表示過去兩、三天發現院舍呈報的確診數字較以往低，並指院舍的整體的情況已在數天穩定下來，是因為大多數院友也曾染疫，未曾感染的亦已打針，但仍要觀察一段時間。

她續指，舊的個案仍有確診，但上升的數字較少，涉282間殘疾院舍及776間老人院，共8660名殘疾院舍院友及33758名老人院院友，分別佔47％及45％；員工方面，涉3710名殘疾院舍員工，佔30％，8430老人院舍員工，佔28％。

【16:55】

就港府解除禁飛令方面，張竹君表示，現時的調整措施與本港一樣，最快7日可以離開檢疫地點，加上有關人士每日要做檢測，比本地的患者更嚴峻。

【16:50】新冠口服藥指引作出調整

疫苗通行證方面，消息指港府擬擴大適用範圍至公院及診所，到訪者及病人須已打針。李表示，醫管局的大方向是鼓勵市民打針，但作為醫療機構，會以病人為先，有時病人情況很緊急，會彈性處理，救人為首要。即看：下一頁

至於在新冠口服藥方面，李立業表示在其年齡及打針方面會作出調整，希望更多病人受益。

被問到港府放寬社交距離措施的疫情形勢，張表示現時不是立即放寬，相信當形勢慢慢變好時也會作出放寬，而放寬後會有疫情反彈也不意外，加上即使放寬市民也需繼續戴口罩。即看：下一頁

【16:47】當局正盡快發隔離令

張竹君表示當局正盡快向有關人士發隔離令。至於被問到會否擔心取消禁飛令後，當局會否無法應乎大量的輸入個案，李立業表示病情穩定的病人會被安排到隔離設施。

【16:45】

針對長者的分層分流方面，李立業表示會加大病床的數目，社區治療設施會轉形及有不同的隔離設施集中處理長者。

【16:40】183次圍封找出逾2.3萬宗確診

張竹君表示，因應污水檢測共做了183次圍封，找出逾2.3萬宗確診。她說，社區有很多隱形患者，好多都沒有病徵，故不是每個人都會做檢測，建議市民有病徵就要做檢測，包括快速檢測。

【16:35】

李立業表示，現時仍有11,103名病者仍然留醫，昨晚呈報有43人危殆，當中21人無打針，69人嚴重。過去24小時，有179人離世，涉102男及77女，年齡介乎44歲至103歲，其中44歲男士沒有打針，屬院舍病人，早前因血糖低而入院。即看：下一頁

【16:33】醫管局共呈報223宗死亡個案

醫管局共呈報223宗死亡個案，包括已打兩針56歲男，14歲染疫青年墮樓不治，今波疫情累計5,906宗死亡個案。即看：下一頁

【16:32】

昨日沒有新增有院舍確診，過去2周共174宗院舍，包括61間殘疾院舍及111間老人院舍，涉及3705名院友及957名員工。

【16:30】

衞生防護中心公布，新增14,068宗感染病例，其中9545宗是快速檢測陽性個案、4523宗經核酸檢測確診、5宗輸入個案，今波錄1,049,127人確診，其中683,975宗是核酸檢測，365152宗是快速檢測陽性個案。

今日新增的4523宗核酸檢測確診個案中，有785宗由醫院管理局確診；有355宗由公共衞生化驗所確診；其餘3383由私人化驗所或者其他化驗所確診。

公共衞生化驗所在1732宗個案中發現，沒有人檢出帶L452R、有1714宗疑似Omicron；另有18宗仍未找到。

5宗輸入個案中，有3宗是3月20日由印度、巴林及新加坡抵港；另有一人是3月18日乘CX795由印尼抵港，餘下一人是3月15日乘EK384由泰國抵港。

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責任編輯：TOPick港聞組