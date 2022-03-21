【旅遊業】旅發局初步預計全年將有960萬人次訪港　疫情紓緩時將重推賞你遊

▲ 第五波疫情還在持續。（馮漢柱攝）

旅發局早前向立法會提交2022/23年度工作計劃，當中表示，基於本地及環球的最新疫情發展，預計下半年旅客數字會有較顯著增長，預計今年全年訪港的旅客約960萬人次，約為2019年訪港旅客數字的2成，強調實際訪客數目，存有極不確定性，仍很大程度取決於本地以至全球實際疫情發展和防疫政策變動等。

旅發局總幹事程鼎一指，旅發局曾做過調查，發現50%內地旅客會在選擇出境遊時首選香港，本地的多元體驗、地道文化、衛生安全都有吸引力。而全球範圍來看，目的地安全、入境安排、靈活預定及數碼體驗仍然是旅客的主要考慮。特首早前取消九個國家禁飛，程認為這是一個好的開始，他指如台灣、日本、韓國亦未取消入境限制，不認為香港在旅遊方面「失先機」。

在疫情下，旅發局調整了策略，集中資源推廣本地旅遊及促進消費，維持香港在內地及海外市場的曝光，應對未來周邊旅遊業的激烈競爭。程表示，短期內會受限聚焦本地旅遊，在疫情紓緩時，會馬上重推「賞你遊香港」和「賞你住」，支援旅遊及酒店業界，惠及零售和飲食業界，刺激本地經濟。旅發局亦會舉辦大型活動，慶祝特區成立25周年，亦會透過與內地知名媒體合作，製作節目及與旅遊相關界別推出折扣和禮遇。

旅發局亦會繼續爭取高端會議落戶，打造香港成為大灣區及國際會展中心。 另外，旅發局已為大灣區旅遊定下發展計劃，首階段先以大灣區城市作為短期的客源市場；第二階段會集中吸引內地旅客，以「一程多站」方式到訪包括香港在內的大灣區城市；最後是向客源市場宣傳跨大灣區城市的「一程多站」旅遊。

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記者：袁澍