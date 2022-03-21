【中醫治療】港媽一家四口染疫發高燒日記 靠視像中醫應診加快復原

▲ 有港媽在Facebook討論區分享一家四口確診後日記，並大讚中醫診療效果不俗。

本港染疫確診數字依然高企，不少市民確診後選擇在家自行服藥隔離。有港媽在Facebook討論區分享一家四口確診後日記，並大讚中醫診療效果不俗。

已接種疫苗夫婦及子女先後確診

港媽表示，丈夫在6號先驗到確診，並且持續發燒38-39度，有發冷、全身肌肉痛、咳嗽的症狀，在房間隔離。港媽自己也在9號確診並有發燒38-38.5度，症狀有發冷、喉嚨痛、肌肉痛、頭暈、咳嗽，同樣與丈夫一起在房間隔離，期間由兒子負責照顧年幼妹妹。

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至11號，兒子也出現病徵，發燒38.5-39度，並在12號確診，症狀為發燒、喉嚨痛及咳嗽。

最後女兒的病情最為嚴重，於16號發高燒38.5-39.5度，且喉嚨劇痛、嘔吐，無胃口進食。反覆高燒不退，每晚7點就會開始發作，需要不斷換冰袋及退熱貼；當燒至39.3度或以上，就要淋暖水浴降溫。

靠視像中醫應診加快復原

港媽又交代後續，表示前三天最為辛苦，之後慢慢緩和。她認為小朋友最重要的是要保持精神；食慾不振則可以少食多餐。

最重要多喝暖水及多睡覺休息。家長更須留意子女有無氣促及意識不清狀況。目前，一家四口除女兒外都已康復，但仍有咳及痰未清。

她表示在經過視像中醫診療後，服用中藥粉清除病尾，感覺頗有成效。她認為中藥是著重病後調理，能清體內熱毒，服用後舒服很多，消除了喉嚨中的異物感。

同時她又提醒網民，雖自己一家人染病期間有服用中成藥，但連花清瘟膠囊還是不可胡亂服用，基於個人體質不同，功效也不一樣。

自己在發病時有服用京都念慈葛根湯，感覺此藥清感冒的效果不錯，似乎比服用傷風咳丸之類西藥更有效。

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責任編輯：羅嘉欣