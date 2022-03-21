【DSE2022】中學校長會盼當局助受疫情牽連考生　包括為隔離考生安排特別考場

▲ 2022年度中學文憑試（DSE）暫定於4月22日開考。（資料圖片）

2022年度中學文憑試（DSE）暫定於4月22日開考，視乎疫情發展或會延期。中學校長會執行委員會今日（21日）為應屆文憑試考生撰文，當中提及正與考評局溝通，希望當局協助受疫情牽連的考生，包括為正檢疫的考生設特別考場應考等。執委會又勉勵考生積極面對。

文章以「給2022香港中學文憑考試考生的信——你們還好嗎？」為題，中學校長會執委會指出，快將到來的文憑試，口試、筆試等安排改了又改，考試日期至今仍有不同方案；中學校長會指，疫情一直持續不退的情況下，各項文憑試改動零碎地分期推出，至今年2月又宣布筆試考試時間表縮短7日，有考生連周日下午及公眾假期都要應考，讓人難以理解的是。

中學校長會說，作為師長，看到學生學習生涯受到嚴重影響，感到憂心，又說過去兩年多番與教育局及考評局表達疫情對學生的影響，今早仍繼續就考試安排與考評局溝通，希望能處理受疫情牽連的考生，包括考慮讓受限區域的考生優先檢測、為受檢疫令影響的考生安排特別考場應考；在今年評級時，希望當局考慮到應屆考生高中學段並不完整，更公平地反映考生學術水平。

中學校長會主席連鎮邦接受TOPick查詢時表示，正與當局溝通，希望可以特事特辦，協肋受疫情影響的考生。他指出，目前當局圍封強檢行動減少，認為可考慮是否有空間，讓考生優先做檢測；另外，當局去往年DSE會在竹篙灣檢疫中心提供考試場地，連鎮邦建議當局參考有關做法，集中正隔離、但未確診的考生，提供獨立的非學校試場。

至於確診考生，連鎮邦說，考評局可考慮在作成績評估時提供彈性，考慮上限設於不只5級。他又說，明白港府資源或緊張，但希望局方可積極考慮調撥資源，協助最受疫情影響的應屆考生。

中學校長會又在文中指出，應屆考生十分特別，經歷學校長時間停課、又周而復始地進行網課及面授課；而學習以外，高中階段的其他學習經歷幾近全無，旅行、運動會、遊學團等均告取消，選上領袖生、學生會等亦沒有機會籌辦活動，填寫聯招學生學習概覽大概是最無事可記的一屆。

文章又指出，疫情下與朋友不能見面，沒有了課餘閒聊及溫習，但相信這些欠缺，仍令學生學懂珍惜得來不易、與老師同學共處的時光。

一班校長勉勵學生積極面對，指出大環境不能控制，但可以控制及處理個人心態及取態，建議同學可互相鼓勵、組織網上學習小組、主動向老師及學校提出所需支援等等：

別再分心去思考文憑試是否還有變數了！正如無人能預測疫情會否突然再轉好或壞。集中精神，保持自己身心健康，按個人能力好好温習。也可以試試退一步想：困境，或許便是人生必經的試煉。再難的路，也有出路。

《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」

立即參加：https://bit.ly/3CrwGul

私家醫院治療新冠病人：https://bit.ly/3icwPZ8

23間醫管局指定門診，預約及關愛專線：https://bit.ly/36kaO80

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。

立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：黃悅晴