抗疫要精明！單靠止痛藥未必夠 感冒成藥要點揀？ 一粒集多功能夠全面

本港疫情嚴峻，每日有過萬宗確診，令人心惶惶，大家都留在家中，盡量減少外出，因此早前掀起一股搶購潮。而當中最多人搶購的除了蔬菜，還有含撲熱息痛的藥物。但抗疫也要精明，作為消費者，在選購時一定要認清每一款藥的成分、功能和特性，選擇適合自己和家人的才有效。而市面上眾多的產品中，一些針對單一症狀如止痛藥等，並不足應付確診後的症狀，最好選一些集多功能的配方。大家或者會疑問多功能藥的藥效會否因而減弱？應如何挑選？這次就為大家比較3款最多人購買的感冒成藥品牌，看看哪一款最全面，最有效！



確診後六大症狀你要知



第五波疫情令香港公立醫療系統瀕臨崩潰，如不幸確診而病症較輕的市民，都留在家中隔離和休養。而由於傳染力高的Omicron會出現六大症狀——流鼻水、發燒、頭痛、疲倦、喉嚨痛和咳嗽。因此，醫護界就建議大家選購三類藥物「看門口」，包括止痛退燒藥、止鼻水藥和咳藥。但大家在選購前，應要認清當中的成分和功效，別抱「人買我買」的心態。例如除了止痛藥外，其他感冒藥配方同樣含有有撲熱息痛成分，別只着重治療單一的症狀，一些多功能的成藥反而更全面，而且藥效並不會因此而減弱。



一圖看清三大傷風感冒藥功能



今次比較的產品來自3個不同的常見大品牌，主要集中以治療功能如止痛退燒、止鼻水、紓緩鼻塞、止咳嗽、分解痰液等作出比較：

結果顯示Brand C功效最全面 大比數勝出



Brand C的產品集多功能於一身，可以紓緩各種因確診新冠肺炎的輕症，做到一粒到位，無須依靠多種不同藥物來紓緩不適。到底Brand C是出自哪個品牌？其實它就是來自幸福醫藥的特強幸福傷風咳素！當中除了含有助止痛退燒的撲熱息痛成分，還有含Chlorpheniramine，有效迅速收鼻水及防止因鼻水倒流而引起的咳嗽，兼具止咳化啖、通鼻塞、紓緩肌肉痠痛等功效，而且不含亞士匹靈，甚少引致腸胃不適，是居家抗疫必備良藥。

▲ 特強幸福傷風咳素有8片裝、24片裝和36片裝選擇，適合不同家庭需要。

提提大家，成藥只適用於治療輕微症狀，如出現嚴重不適應即立即求診。

（資料由客戶提供）