【MIRROR成員】Lokman+Tiger齊入圍角逐全球百大俊男　當奴突然殺出入圍爭獎？

▲ MIRROR再有成員入圍。

人氣組合MIRROR成員姜濤、Anson Kong（AK）、Anson Lo（盧瀚霆）、Edan（呂爵安）、Ian（陳卓賢）Jer（柳應廷）、Jeremy（李駿傑）、Stanley（邱士縉）和Frankie（陳瑞輝）相繼入圍美國電影網站TC Candler舉行的「全球百大俊男美女排行榜」，令不少「鏡粉」十分興奮。

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【百大俊男】193成首位ERROR成員獲提名百大俊男 Frankie與8位MIRROR成員齊衝出香港

Lokman＋Tiger入圍

今日（3月21日）再有好消息公布，就係MIRROR再有兩位成員包括隊長Lokman（楊樂文）和Tiger（邱傲然）入圍提名這個榜。

換句話至今已有11位MIRROR成員入圍，暫時只剩下Alton（王智德）便全只入圍候選，難怪不少「鏡粉」均表示要齊齊集氣，更指相信Alton很快便會入圍。

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Donald入圍提名？

不過，DJ Donald（當奴）亦在個人社交平台上載自己入圍照，驟看以為他也入圍角逐「全球百大俊男美女排行榜」，但細心一看，原來是他自製的「世界百大醜男」入選第8名，更開玩笑自言沒有信心勝出。

他表示：「自己係唔相信，真係㗎？真係嘅？真係太夢幻，太瘋狂！有幸入選了世界百大醜男，本人十分光榮同榮幸但對手太強，自己沒有信心會勝出，頂盡廿大，所以入圍當贏了，同時希望大家專注我的工作，並祝大家身體健康，歡樂開懷。」

圈中好友張繼聰 、林奕匡、蕭唯展等紛紛留言讚好，而不少網民亦留言表示「笑爆嘴」，更有人問另外那7位醜男是誰？

不過相信Donald此舉是希望為大家在抗疫時帶來一點歡樂，認真用心良苦。