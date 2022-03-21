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【第五波疫情】政府下月逐步放寬防疫措施　張竹君：放寬後疫情現反彈不出奇

社會 17:07 2022/03/21

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市民到公營醫院覆診。（陳靜儀攝）

本港疫情嚴峻，消息指，政府擬擴展疫苗通行證的適用範圍至公立醫院及診所。【詳情即看：下一頁】醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業出席疫情記者會時表示，醫管局的大方向是鼓勵市民打針，但作為醫療機構，會以病人為先，有時病人情況很緊急，會彈性處理，強調救人為首要。

被問到下月放寬防疫措施會否影響疫情走勢，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，放寬防疫措施後疫情現反彈並不出奇，但要視乎當時的個案數量及疫情情況；又指防疫措施會在疫情形勢好轉下慢慢放寬，且在放寬的場所內多要配戴口罩，形容已較謹慎。

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記者：黃小冰

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