【內地援港】逾400名內地醫護亞博投入服務　醫管局料2周內加收病人至450名

▲ 醫管局總行政經理（綜合臨床服務）李立業（左）說，目標是在1至2周內，將接收病人能力提高至450名。（曾耀輝攝）

第五波疫情病人大幅增加，位於亞博的新冠治療中心轉換運作模式接收較年長的長期病患。今日（21日）內地援港醫護亦正式全面投入服務，期望能於1至2周內，將接收病人能力提高至450名。

醫管局總行政經理（綜合臨床服務）李立業表示，在亞洲國際博覽館社區治療設施內有約20名醫生，約100名護士，一更約8至9小時，其照顧能力僅能接收250名較嚴重、年長的長期病患。今日起約400至500名內地援港醫護全面投入服務，每更於「紅區」閉環工作4小時，目標是在1至2周內，將接收病人能力提高至450名。李立業稱，視乎疫情發展，接收病人能力仍有上升空間。

▲ 陳婆婆表示感謝醫護照料。（曾耀輝攝)

李立業指，內地援港經已熟習環境，包括系統運作、治療程序、急救房等，亦已開展工作對接，包括與香港醫生一同巡房，協同醫治病人及處方藥物。在書寫病歷方面，當局亦設醫療系統中文介面、中文輸入法等供內地醫護使用。李立業形容，內地與香港醫護合作愉快，亦會就抗疫經驗與藥物作交流

醫管局經理（護理）林彩霞稱，目前內地護士已熟悉工作流程，日常負責工作與香港護士並無差別。日前網上流傳的分工表只是因應內地醫護希望盡快投入照顧病人的初期分工。今年70多歲的陳婆婆已入住亞博5至6日，亦有受內地醫護照顧，她形容兩地醫護都「一樣好好」，稱「多謝姑娘醫生的救命之恩」。

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記者：黃穎津