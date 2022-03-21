【欠債還情】欠人家人情債一定要還 鄭丹瑞： 最好還「凸」

我經常被任職銀行的朋友，取笑我不是一個好客，因為：「你個個月還清卡數，我哋仲邊有錢賺！」朋友當然是講笑，卻原來吾道不孤，一眾損友都是鋪鋪清卡數的人。「梗係鋪鋪清啦，卡數啲利息咁貴。」損友甲說。

最新影片推介：

「唔欠銀行卡數，更加唔欠任何人人情。」好事之徒說：「欠卡數最多還貴息，欠人情要還嘅，係天文數字、係無底深潭，所以我養成一個不求人嘅習慣。唔使求人，就唔使欠人；唔使欠人，就唔使還人情債。」「只有負責任嘅人，先至會孭一身人情債；唔負責任嘅人，無論卡數定係人情債，都只會拖住唔理。」是損友乙一番似是而非的偉論。

我自問不算是個負責任的人，卻深信欠人家人情債，一定要還，而且最好還「凸」，我是那種「寧願人家欠我，非必要，我也不要欠人家」的人。

「但係有太多人覺得欠人哋嘅人情債，唔算係乜嘢一回事，係奉旨、係應份！不僅認為唔還都仲得，甚至會覺得如果你要佢還，係你欠咗佢！」好事之徒說：「我做人嘅原則就係既不欠人，亦唔要人家欠我，兩不相欠，做人會灑脫好多。」

我最認同灑脫這兩個字，也嚮往灑脫、不拖不欠的做人態度。可惜的是，年輕時候不懂，也不屑灑脫，到一把年紀，可以灑脫了，不欠銀行卡數，卻欠下人家一屁股人情債，忙着欠債還「情」，灑脫不來。

文章刊登於《經濟日報》，原題是：「欠債還「情」」

《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」 立即參加︰https://bit.ly/3CrwGul

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周日早上10點伴你同行育兒路︰bit.ly/35z6COD