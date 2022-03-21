【一文看清】放寬晚市堂食、重開健身室時間表　恢復面授及取消禁飛令防疫要求

▲ 首階段放寬社交距離措施，料健身中心可重開。（譚以諾攝）

本港第五波疫情似有穩定趨勢，原定社交距離措施延續至4月20日，行政長官林鄭月娥（21日）早上出席例行抗疫記者會時，公布防疫措施中期檢討，提早宣布在4月21日起分三階段放寬社交距離措施，TOPick整合資料，一文看清放寬時間表。

疫苗通行通行證安排

第一階段已在2月24日實施，即須已接種第一劑疫苗才可進入處所

第二階段，即須已接種兩劑疫苗才可進入處所，將如期在4月30日實行

第三階段，即須已接種三劑疫苗才能進入處所，提前一個月在5月31日起實行，政府呼籲未接種第三劑疫苗的人士，請盡快接種。

社交距離措施

疫情沒出現反彈並持續下降趨勢下，由4月21日起分三階段以三個月時間解除大部分社交距離措施

維持基本防疫要求，進入處所前使用「安心出行」及出示「疫苗通行證」，處所要進行清潔消毒，公眾地方聚集人數會有限制及要佩戴口罩等。

第一個階段 是重開處所，包括康樂及文化事務署轄下的體育處所、博物館、表演場地和圖書館都會重新開放

是重開處所，包括康樂及文化事務署轄下的體育處所、博物館、表演場地和圖書館都會重新開放 羣組人數的上限會放寬至四人、晚市可恢復堂食，每枱人數上限也是四人，酒吧、酒館須繼續關閉，直至第二個階段。

第二階段 就其他表列處所都會重新開放，每枱、每個羣組人數上限再放寬至8人，康樂及文化事務署轄下的泳灘、泳池都會重新開放，而身處在郊野公園或在戶外跑步、做劇烈運動，亦不須佩戴口罩，進一步放寬餐飲處所提供堂食的時間，由晚上10時延長至午夜12時，每枱的人數上限由4人增至8人；酒吧、酒館可在第二階段重新開放。

就其他表列處所都會重新開放，每枱、每個羣組人數上限再放寬至8人，康樂及文化事務署轄下的泳灘、泳池都會重新開放，而身處在郊野公園或在戶外跑步、做劇烈運動，亦不須佩戴口罩，進一步放寬餐飲處所提供堂食的時間，由晚上10時延長至午夜12時，每枱的人數上限由4人增至8人；酒吧、酒館可在第二階段重新開放。 第三階段將還剩餘的一些顧客人數或處所的限制都盡量放寬，回復至只執行基本防疫要求，即佩戴口罩、限聚人數、清潔處所、使用「安心出行」及出示「疫苗通行證」。

其他防疫措施:

政府宣布4月1日起解除英美等9國「禁飛令」，已完成疫苗港人可返港，一文看清檢疫檢測要求，詳情即看：【下一頁】

復活節假期後恢復面授，小學、國際學校及幼稚園率先面授，詳情即看:【下一頁】

林鄭月娥指出，希望4月21日開始，可以踏入為期三個月、分三階段放寬的第一個階段，呼籲市民保持耐心4讓大家有一個清楚的路線圖和時間表，只要疫情繼續呈下降趨勢，到4星期後可以陸續恢復正常生活。故此由現在至4月20日，仍須堅守社交距離措施。

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責任編輯：TOPick港聞組