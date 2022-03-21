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【網上導遊】「活現香港」推外籍人士導賞直播　學習英文兼認識歷史文化【附報名詳情】

社會 15:53 2022/03/21

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（活現香港網頁圖片）

本港爆發第五波疫情，學童提早於本月放暑假，活現香港 Walk In Hong Kong今周起推出一系列本地同境外的「外語導賞直播體驗」活動，讓學童跟著外籍人士學習外語，認識香港和境外歷史文化。每項活動原價為每人160元，活動詳情如下：

了解更多活動及優惠詳情，可電郵info@walkin.hk或致電 5168 6968 聯絡。

【復課】復活節假期後恢復面授　小學、國際學校及幼稚園率先面授，詳情即看:【下一頁】

《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」立即參加：https://bit.ly/3CrwGul

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記者：鄧凱文

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