【熔斷機制】航班「熔斷機制」港人滯留在外　藍海寧：一日未上機一日未得心安

▲ 航班熔斷機制令港人滯留在外。

執筆之際，香港特區政府對澳洲、加拿大、法國、印度、尼泊爾、巴基斯坦、菲律賓、英國和美國合共九國，仍實施航班「熔斷機制」，禁止從當地來港的民航客機着陸香港，並同時限制於十四天內曾逗留上述國家超過兩小時的人士登上任何民航客機來港，此禁令有效至本年四月二十日。乘客回港前宜瀏覽政府官方網站，了解最新資訊。

不少在外港人歸心似箭，但港府實施的「熔斷機制」令他們氣憤又誠惶誠恐。因為即使他們付出最大的努力完成各種上機前的要求，但只要在他們出發前，航空公司載運的若干乘客在抵港檢測中發現確診，往後十四天的到港航班便會被取消。

最新影片：

出發前要完成接種疫苗、購買機票、安排二十四至四十八小時內（視乎各國要求）進行的病毒核酸檢測，以及搶訂十四天的檢疫酒店，各種入境要求已經令人心力交瘁。好了，萬事俱備，忽然熔斷機制又啟動，所有心血便付諸流水，受影響的回港人士又要自行安排核酸檢測、機票以及酒店等改動，破財費時、東撲西搶，苦不堪言，怨憤難平。

吾友J先生去年十一月從香港回美國探親兩個月，從此歸期無望。本月初他決定飛往新加坡，在當地停留十四天「過冷河」，然後飛回港。豈料昨天晚上他告訴我，他乘坐的新加坡航空公司因熔斷機制被禁止來港，他要立刻撲回港機票，於是請我幫忙找檢疫酒店。忙了整晚，終於辦妥，但一日未上機，一日未得安心。

家，這麼近、那麼遠。誰人明白滯留在外港人的眼淚與心聲？

原文刊於《經濟日報》收費專欄「雲海漫遊」，原題為「一殼眼淚」。

《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」 立即參加︰https://bit.ly/3CrwGul

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周日早上10點伴你同行育兒路︰bit.ly/35z6COD