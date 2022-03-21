【DSE2022】考評局上載試場地址等應考資料至手機App　供考生查閱與核對

▲ 考評局上載試場地址等應考資料至手機App。（經濟日報資料圖片）

本港疫情仍嚴峻，2022年中學文憑試（DSE）的開考日期仍存變數。考評局今日（21日）表示，為讓考生可以及早查閱及核對應考資料，將由今日起，透過DSE手機應用程式，上載考生的應考資料，包括初步的開考日期及時間、試場地址等。

考評局表示，將透過HKDSE App的「我的考試日程」上載應考資料，包括考生編號、已報考甲類科目的筆試日期、開考時間、 卷別、應考語文，以及試場名稱及地址等。如DSE如期於4月22日開考，考評局將於4月初至中向考生派發准考證。

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考評局指，有關資料只供查閱與核對資料之用，考生應考時，必須出示准考證正本及香港身分證正本。考生可按此，下載應用程式及了解登入詳情，亦可在App Store 及 Google Play 免費下載該應用程式。

如發現資料有誤，學校考生應在3月31日或之前透過所屬學校聯絡考評局以作更正；自修生則應在3月31日或之前，聯絡公開考試資訊中心，詳情如下：

地址：香港灣仔軒尼詩道130號修頓中心12樓 (需預約)

電話： 3628 8860

電郵： dse@hkeaa.edu.hk

辦公時間：星期一至五：上午8時30分至下午5時30分

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責任編輯：黃悅晴