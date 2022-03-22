【高效學習】理科出身不靠死記硬背日語獲N1 喇沙仔周奕瑋3招加強溫書記憶

▲ 周奕瑋與各位考生分享讀書心得。

香港中學文憑試下月22日就正式開考，雖然在疫症下，未知是否有變數，但一眾考生已經如火如荼地溫書，曾經歷過會考（HKCEE）洗禮的藝人周奕瑋（Jarvis），早前以喇沙仔身份與其他師兄弟藝員，參加由李思捷主持的《思家大戰》，Jarvis接受Topick記者專訪時，分享了自己的讀書方法，希望將自己的經驗與應屆考生分享，為他們打打氣！

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先要理解概念

Jarvis現時主要主持節目，除了要考急性也要口才了得，他向記者透露他是讀理科出身，死記硬背的讀書方法是不可行，他要先令自己明白整個概念才能讀下去，有時連老師都覺得他想法太複雜，而他亦分享睡前5分鐘溫習法是加深記憶的好方法：

我就係想自己滴水不留咁，真係完全明白嗰個概念，咁樣就算啲試卷問題點Tricky（難應付）都好，都唔會俾佢考到，如果其實係唔明嘅，但純粹死記嘅話，咁點都會有一個位俾佢考起。另一個方法係，我溫完一樣嘢之後，會每日返轉頭重複快溫3番同一樣嘢，臨瞓前5分鐘都好，快速再睇一次，快睇都好，但每日一定要再睇一次，咁樣先至會令記憶唔會走咗去。

聯想記憶法及睡前5分鐘溫習法

除了明白整個概念及「睡前5分鐘溫習法」外，Jarvis也喜歡用聯想記憶法，將無關聯的東西用故事形式串連起來。他坦言，媽媽在他小時候對他非常嚴格，不能夠不勤力，自己也不是打天才波的料子，惟有運用方法來讀書。

細細個媽咪督促我讀書都好緊，所以就算想唔勤力都唔得，亦都冇機會打到天才波， 但大個咗，我自己嘅讀書記憶法係用聯想法，因為我個人好鍾意諗埋啲無謂嘢，例如要記一啲化學元素嘅排序，或者一啲一定要靠死記嘅嘢嗰陣，我會天馬行空作一個超現實嘅幻想故仔，務求將啲重點串埋佢，咁當記得呢個故仔嘅時候，就會自然記得嗰啲要背嘅嘢嘅順序同內容喇！

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看卡通學日文

周奕瑋於喇沙書院畢業後，升入香港理工大學主修語言及傳意學，06年加入TVB，更經常主持日本旅遊相關的節目。談及與日語的緣份，他指是由於中學時打機而去學習日本。

中二升中三的暑假第一次學日文，那時因打機，RPG game沒繁體中文版，為方便打機，暑假幾個同學一齊去學日文，但最後得我一個一直學到今天。

直至2007年，Jarvis終於去了東京國際大學日本語學校進修，他坦言曾想過在日本升學或搵工，但他有興趣在娛樂圈繼續發展，所以考獲日本語能力測試N1資格後返港。除了日文外，Jarvis亦都識韓文，總共識得5種語言，問到有什麼學語言的心得？他說：

學習語言嘅過程當中，對聲音嘅記憶好緊要。所以我自己會不斷去聽當地人講嘢，用耳濡目染嘅方法，將佢哋講嘢嘅音調、語氣、節奏等等背咗佢，有啲似模仿嘅方法。咁樣講出嚟就會更加接近當地人嘅感覺。苦讀可能會令到你記得晒啲詞彙、文法，但語言最緊要係可以運用到出嚟，唔一定要等自己識好多詞彙嗰陣，先至去講嗰種語言，因為永遠都識唔晒成本字典嘅詞語。

他還透露另一個學語言方法，原來學習日文的時候，他都會習慣看一些生活卡通動漫，而他首選就是小丸子及花師奶：



佢哋入面用嘅字眼同詞語，係一般日常生活入面最常出現嘅，而且仲要唔係睇同一集一次，而係不斷翻睇，咁樣既可以背到某啲詞語嘅發音（即係聲音記憶），亦都可以更加能夠捉緊到佢哋講日文嘅感覺。



保持童顏秘訣靠睡覺

另外，問到他就讀喇沙時參加什麼課外活動，原來與現時職業大有關聯，除了運動外，Jarvis還會參加廣播劇、辯論，從小訓練說話沒有懶音，長大順利成為主持子主播。

現年38歲的Jarvis，長得一副童顏，從外表完全看不出已經真實年紀，原來他留住青春的秘訣是非常簡單，他笑說：

每日要瞓好多個鐘頭㗎，可能瞓多啲覺有幫助啩！

Jarvis給觀眾的印象就是日本旅遊達人，他以生動活潑又貼地的手法拍攝旅遊節目，帶大家遊日本，在這段未能飛的日子，很多觀眾都靠看他的節目「止渴」，而《周遊東京》更獲得廣大觀眾喜歡，在觀眾在民間電視大奬2018中，他獲選為「民選最佳綜藝資訊節目主持」，而去年的東京奧運，Jarvis有到當地採訪。

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記者:陳麗薇