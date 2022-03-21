【大S再婚】具俊曄出關急到徐熙媛香閨「洞房」　前奶奶張蘭爆料：汪小菲失眠了

▲ 具俊曄出關急到大S香閨，前奶奶張蘭爆料指汪小菲失眠。

台灣女星徐熙媛（大S）去年11月宣布與內地富二代汪小菲離婚，離婚不足4個月的大S，早前宣布與24年前的舊愛、韓國男團「酷龍」成員具俊曄閃婚。具俊曄以「國民姐夫」身份飛到台灣，昨日（3月20日）凌晨終於完成隔離，一出關即急不及待到大S位於信義區、市值近1億港元的豪宅「洞房」。

【大S再婚】具俊曄衝破螢幕終與徐熙媛相見 「小姨子」小S翻唱名作歡迎姐夫

張蘭爆汪小菲失眠

向來愛開直播爆料的前奶奶張蘭，於直播期間被網民提到大S與具俊曄「洞房」一事，張蘭語帶囂張地說：「誰笑到最後誰才是贏，知道嗎？咱們日子每天過得有滋有味就行了。」

之後有網民再追問汪小菲可有失眠，張蘭竟然秒回該網友，踢爆兒子失眠：「小菲失眠了，誰都會失眠的，別失憶就行，這都是經歷，都得挺過去！」

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不爭撫養權

有內地網民提議奪回孫仔、孫女的撫養權，張蘭一改「野蠻奶奶」作風，坦言不會爭撫養權：「如果你婆婆把孩子強行拿走了，你願意嗎？你是親媽媽，咱們設身處地去想一想。如果你的孩子，我生生的就從你身邊給帶走了，遠隔千山萬水，你願意嗎？咱們設身處地的想一想，好嗎？」

同時又稱：「把甚麼拿回來，有些東西蘭姊不多參與，蘭姊把自己做好，把企業做好，把人做好是最重要的。」

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被質疑買熱搜

大S再婚轟動內地、香港及台灣娛圈，相關新聞常登微博熱搜。

有內地網民質疑買熱搜，特意翻牆到大S媽的Facebook留言：「你們徐家有沒有買熱搜？」可是大S媽媽似乎不太了解，一頭霧水地謂：「我不知道甚麼是熱搜。」有網友熱心解釋後，大S媽淡然地再度作出回應：「算了，少知道一點輕鬆一點。」