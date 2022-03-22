【創業追夢】日本通港男藉網購手機飾物發跡 覷準旅遊真空期攻直營免稅購物平台

▲ Elmas早年留學日本，造就網購日本名物生意的商機，奮鬥廿多年，在疫情下更上層樓，將網購網站改革成香港首個日本供應商直營的免稅網購平台。

疫情下，留家自煮者眾，食材網購市場興旺，對實體餐廳來說的確帶來衝擊。但仍有人逆向思維開實體店，就如香港首個日本供應商直營的免稅網購平台 Go81.com 主理人 Elmas Lou 便是一例。

他於上月在港島西區開設逾 5,000 平方呎的一站式食買玩餐廳，他認為現在不失為好時機，因為反而能引入更多優質的日本食材和餐廳品牌到港，提高網購平台的服務質素。

如自問很早便懂網購兼愛日本產物的 「Shopping魔」，都會識得 Group81 谷日網站，此網的前身名81net (東瀛宅急便)，顧名思義就是專賣日本貨，以前大熱的零食白之戀人、夕張蜜瓜、皇帝蟹等都由此網率先引入。

▲ 淳吟．峠裝潢帶西式風格，餐單則以西日式為主調口味。(曾耀輝攝)

Elmas 早在 90 年代中當網頁創始之時，已經大膽地投身其中，他本身是日本通，皆因 80 年代末往日本唸大學，日語流利，求學時期兼職導遊，在日本國內周圍去，對當地各縣的地道文化有深入認識，也學懂了如何和日本人打交道。

「那時適逢手提電話興起，日本女生又愛粉飾手機，換機殼之外，更愛換手機繩。有拍檔找到這些手機飾物供應商，於是便一起嘗試下做貿易生意。」他說。

手機飾物為他帶來第一桶金，跟著遇到科網熱，他亦勇於嘗試，大約 1996 年左右就開始試驗網購形式。

嘗試經營網購生意

他說那時的網購模式簡單，但因著日本人對信用卡和其餘的電子付款系統仍不普及，買賣形式很搞笑，「就是把產品如一條手提掛飾繩，用郵寄方式寄去買家處，附上一張銀行入數紙，買家收到後，才去銀行入數，真的只有日本人才會老實地這樣做。」筆者聽完也笑了。

由於他的手機飾物、配件款式和品質佳，吸引到大型的網購平台如 LOTTE、Yahoo、Amarzon 的招徠，生意愈做愈大，後來還上市。

▲ 芝士軟殼蟹肉吐司($148前)、和牛三重芝士漢堡($128後)：都是Cafe的招牌菜式。(曾耀輝攝)

在日本的事業順境之時，他卻把公司賣掉回港，「衝了多年，想休息一會，整理一下過往的營商經驗，預備如何在香港再出發。」他說。

改革網站再上層樓

他認定未來都是網購世界，只是奇怪香港人卻不習慣上網購物，「我再搞網購時已是 2007 年，其實當時陸續有不同形式、產品的網站面世，但都附有實體店營運為主。可能是香港地方細，購物太方便，加上旅遊業又市道好，網購不易做，尤其是日本貨。所以我就想一定要有一樣是人無我獨有，而價錢又平，質素又好的產品。於是我引入北海道的馬油，因知道香港許多人都有濕疹之苦。」他說。

▲ 店內一隅特設81駅，為Go81.com的自取站。(曾耀輝攝)

結果又給他打出名堂，他謙說是運氣好而已，「過往做生意都有好多失手經驗，只是賺到的錢可以彌補到就無事啫。」

在港營運了網購 10 多年，他認為是時要改革，把網站新改名 Go81 再上層樓，「老實講，純粹賣野的毛利少，我想到的是要做服務才是大方向。於是把現時的網站變成一個由日本供應商直營的免稅網購平台，因為疫情下旅遊未開，網購日本貨仍有市場，除了供應商直營外，為客人處理免稅也是大賣點。」

▲ 源自大阪的 Painduce，供應 11款人氣招牌麵包多士包括：油浸沙丁魚薯仔吐司、番茄炒黑橄欖吐司、時令蔬菜炒蛋吐司等等。(曾耀輝攝)

開實體店為更大發展

另外，他也想到疫情終有一天會減退，到各國開放旅遊時，實體店也是必需的。所以他也作好準備，前年於佐敦開了一間北海道料理淳吟（Jyungin），小試牛刀。到今年再試開八一蔵，內裏集高級餐廳淳吟．峠 （Toge by Jyungin）、大阪人氣麵包店 Painduce、全日餐飲概念 Eclipse by Luna Cafe & Bar及 Go81.com 之實體店。

「這些餐廳和麵包店以往是很難來香港開店的，一來是店主沒想到，二來是沒有給人發掘到。而我試過他們的出品，覺得香港人會喜歡，就引進來，和我過往的採購零食、食材、生果、潮物等工作一樣，互利互惠而已。」

他還說店內當然要加入網站的自取站，這也是現今香港網購的運作模式之一。最後，他亦直言開餐廳也是對自我的挑戰，趁自己還有勇氣時，就去多方面的嘗試新事物。

▲ 81駅內陳列了各款北海道馬油，是店內鎮店之寶。(曾耀輝攝)

Info

八一蔵

地址：堅尼地城卑路乍街 84 號 Imperial Kennedy 商場 1 樓全層

電話：9634 1831

營業時間 :淳吟．峠 (Toge by Jyungin) 12nn-6pm、Eclipse by Luna Café & Bar 12nn-6pm 、Painduce 9am–6pm、81駅 11am–8:30pm

記者：郭秀芳