【視力健康】長期上網課易形成眼球負擔 中醫分享護眼食療預防假性近視

▲ 長期上網課易形成眼球負擔 ，中醫師分享護眼食療預防假性近視。

本港第五波疫情持續嚴峻，民眾居家抗疫，小朋友亦改ZOOM上學，及玩平板電腦及看電視，對眼睛造成的負擔不少，長久可能對視力造成影響。註冊中醫師馬琦傑在個人fb專頁發文，教3招預防近視。

馬醫師指出，長時間玩手機平板及看電視，不僅會造成視力下降，長久下去會造成眼球睫狀肌不斷收縮，影響調整水晶體的厚度，形成初期的近視又或稱為假性近視。睫狀肌無法自然放鬆，造成看遠物時會看不清楚，這症狀尤其在12歲以下小孩身上容易出現。而透過中醫療法，可以相當有效預防及改善假性近視。

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1. 護眼食療

食材：紫淮山、藍莓、士多啤梨

舒緩假性近視；食療中添加含豐富「花青素」的食物。

含極豐富花青素，有助清除視網膜在藍光下產生的自由基，減少氧化傷害。

花青素有助視紫質的合成，改善夜間視力及保護眼睛血管的健康。

除「紫淮山水」，也可以將藍莓士多啤梨加入紫淮山做成慕斯

如3歲以上，可加入小量蜂蜜（建議用麥盧卡）

2. 護眼按摩

常用穴位：瞳子髎、四白、睛明、攢竹、魚腰、絲空竹、太陽穴

可將大拇指彎取輕輕按壓眼睛四周的各穴位

有助於放鬆眼睛四周的肌肉，達到改善視力的效果。

家長可以參考連結按摩幫小朋友按；年齡稍大的孩子也可以自學後隨時隨地做。

3. 生活習慣

如看視物例如平板電腦、手機等，30分鐘左右就要閉上眼睛休息至少1-2分鐘，或看一些綠色的植物及遠眺事物，以防止眼球睫狀肌過度收縮。

用眼過度或正在休息時，用砭石熱敷後，再配合按摩效果更佳。

使用電子產品一定要加防藍光屏幕貼，最好讓小朋友也戴上藍光眼鏡，減低藍光對眼晴傷害。

馬醫師又提醒家長注意，如發現小朋友沒有正眼看人、眼位不正、嚴重大小眼、眼睛經常紅腫，或者揉眼睛有許多分泌物，甚至發現黑眼珠的部位是白色，都應該儘早帶孩子看眼科醫生。

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內容獲「中醫爸B - 馬琦傑醫師」授權轉載。

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責任編輯：羅嘉欣