  • 22°C
香港時間 : 2022321日 (週一) 17:56
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 1萬消費券 快速檢測 反起跑線聯盟 抗疫資訊通 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【視力健康】長期上網課易形成眼球負擔 中醫分享護眼食療預防假性近視

健康 17:44 2022/03/21

分享：

熱門 1萬消費券 快速檢測 反起跑線聯盟 抗疫資訊通 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查

長期上網課易形成眼球負擔 ，中醫師分享護眼食療預防假性近視。

本港第五波疫情持續嚴峻，民眾居家抗疫，小朋友亦改ZOOM上學，及玩平板電腦及看電視，對眼睛造成的負擔不少，長久可能對視力造成影響。註冊中醫師馬琦傑在個人fb專頁發文，教3招預防近視。

馬醫師指出，長時間玩手機平板及看電視，不僅會造成視力下降，長久下去會造成眼球睫狀肌不斷收縮，影響調整水晶體的厚度，形成初期的近視又或稱為假性近視。睫狀肌無法自然放鬆，造成看遠物時會看不清楚，這症狀尤其在12歲以下小孩身上容易出現。而透過中醫療法，可以相當有效預防及改善假性近視。

最新影片：

1. 護眼食療

  • 食材：紫淮山、藍莓、士多啤梨
  • 舒緩假性近視；食療中添加含豐富「花青素」的食物。
  • 含極豐富花青素，有助清除視網膜在藍光下產生的自由基，減少氧化傷害。
  • 花青素有助視紫質的合成，改善夜間視力及保護眼睛血管的健康。
  • 除「紫淮山水」，也可以將藍莓士多啤梨加入紫淮山做成慕斯
  • 如3歲以上，可加入小量蜂蜜（建議用麥盧卡）

2. 護眼按摩

  • 常用穴位：瞳子髎、四白、睛明、攢竹、魚腰、絲空竹、太陽穴
  • 可將大拇指彎取輕輕按壓眼睛四周的各穴位
  • 有助於放鬆眼睛四周的肌肉，達到改善視力的效果。
  • 家長可以參考連結按摩幫小朋友按；年齡稍大的孩子也可以自學後隨時隨地做。

3. 生活習慣

  • 如看視物例如平板電腦、手機等，30分鐘左右就要閉上眼睛休息至少1-2分鐘，或看一些綠色的植物及遠眺事物，以防止眼球睫狀肌過度收縮。
  • 用眼過度或正在休息時，用砭石熱敷後，再配合按摩效果更佳。
  • 使用電子產品一定要加防藍光屏幕貼，最好讓小朋友也戴上藍光眼鏡，減低藍光對眼晴傷害。

馬醫師又提醒家長注意，如發現小朋友沒有正眼看人、眼位不正、嚴重大小眼、眼睛經常紅腫，或者揉眼睛有許多分泌物，甚至發現黑眼珠的部位是白色，都應該儘早帶孩子看眼科醫生。

——————

內容獲「中醫爸B - 馬琦傑醫師」授權轉載。

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。

立即下載：https://bit.ly/34FTtW9 

《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」。

立即參加：https://bit.ly/3CrwGul

責任編輯：羅嘉欣

兒童健康 健康問題 近視 Zoom 士多啤梨 疫情 電視 太陽

最高瀏覽

【疫苗通行證】第三階段5月31日前須打3針　更新康復者打針要求
13:52 2022/03/20
【疫苗通行證】第三階段5月31日前須打3針　更新康復者打針要求
【隔離生活】圍封強檢呈陽被送青衣方艙醫院　港妻分享入住生活：慶幸一人一間房
15:26 2022/03/20
【隔離生活】圍封強檢呈陽被送青衣方艙醫院　港妻分享入住生活：慶幸一人一間房
【前度閃婚】伍富橋娶富家女友林穎彤不愁寂寞　Bella獲星級設計師公開示愛
16:02 2022/03/20
【前度閃婚】伍富橋娶富家女友林穎彤不愁寂寞　Bella獲星級設計師公開示愛