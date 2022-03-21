【香港迪士尼】全年業務收入達17億元升19%未裁員　暫無計劃門票加價

▲ 香港迪士尼樂園度假區行政總裁莫偉庭。（受訪者提供）

香港迪士尼樂園度假區今日公布 2021 財政年度業績。縱然營商條件嚴峻,樂園的本地賓客入場人次較上個財政年度增長 117%,而樂園年票「奇妙處處通」的會員人數亦較上個財政年度增長 55%,兩者同屬歷史高位。另外，香港迪士尼在2021年財政年度業務收入達17億元，度假區努力控制成本，將營運成本及費用減少8%，過去兩年堅守保就業不裁員。

另外， 香港迪士尼表示暫時沒有計劃門票加價，另外亦獲得華特迪士尼21億元的周轉信貸，故而暫不需政府注資；至於內地醫護問題，香港迪士尼亦暫時不需接待他們住宿。

香港迪士尼樂園度假區行政總裁莫偉庭指，上個財政年度總入場人數達280萬人，上升64%。其中本地青年入場人次創下歷史新高，而「奇妙處處通」學生會員人數亦較 2020 財政年度上升 132%。他指，在2021財政年度，因應政府相關防疫要求，加上疫情對業務的影響,香港迪士尼的主題樂園於全年約四成的日子關閉，而度假區酒店的服務則有所調整。

他續指隨着入境旅遊未來逐步復甦,香港迪士尼對前景保持審慎樂觀。「奇妙夢想城堡」尚待境外旅客親身體驗，加上日間舞台匯演「迪士尼尋夢奇緣」以及即將登場的全新多媒體夜間城堡匯演「迪士尼星夢光影之旅」,將會成為推動本地及入境旅遊的重要支柱。

近期第五波疫情爆發，度假區正按三個核心方向,推出全新的社區支援項目。當中包括支持重要設施的設立及運作；為社區注入動力的項目如為家庭和小朋友製作的免費網上故事會短片系列；為少數族裔及弱勢社群提供食物援助及應急物資；以及向醫護人員和前線員工的專業和奉獻精神致意。

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