【死亡個案】再多222染疫者離世包括打2針56歲漢　另14歲青年高處墮下不治

▲ 衞生防護中心傳染病處主任張竹君（資料圖片）

本港第五波疫情持續，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君今（21日）下午於疫情記者會表示，再多222宗死亡個案，令今波累計死亡個案共5,906宗，其中27宗屬非公院死亡個案，涉及2,329女及3,577男，年齡介乎11個月至112歲。

衞生防護中心分析所有死亡個案，得出染疫後死亡率為0.56%；已打2針的死亡率是0.1%，已打1針是0.62%，未打針是2.75%，張竹君指打針明顯比沒打針防死亡有效，「就算打一針比唔打針都好」；防護中心另分析281宗死亡個案中，其中24宗疑染Delta，佔8.5%、257宗疑感Omicron。

醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業指，昨有179名患者離世，包括102男77女，年齡介乎44至103歲，167人是65歲或以上、98人來自院舍；死亡個案中，115人無接種疫苗，38人已接種一針疫苗，24人已接種兩針疫苗，2已接種三針疫苗。



其中2名較年輕死者料與染疫無關：

44歲男：冇打針，居院舍，因血糖低入院，快測及核酸驗出陽性，但CT值30多，即病毒量低，在第12日快測呈陰性後轉至療養院，至3月20日昏迷不醒，同日下午離世

57歲男：冇打針，本身行動不便，因曾有心臟病，他2月8因心肌梗塞入院做通波仔手術，當時確診，手術後轉去心臟科深切治療部留醫，2月9日入隔離病房治理，2月28日入內科病房，3月13日到荔景大樓做康復治療，期間病毒CT值一直升高，惟3月19血壓突然急跌，送入入內科病房後於翌日下午離世

其他較年輕死者資料：

56歲男：已打兩針，有腎病須一直洗肚，3月2日因氣促腳腫入瑪嘉烈醫院急症室，3月4日驗出陽性，治療期間情況轉差後，3月20日凌晨5時離世

58歲男：冇打針，有肝硬化，3月15日入明愛醫院，頭暈氣促，有肺炎，驗出陽性，情況轉差，3月30日離世

58歲男，冇打針，有糖尿及中風病歷，3月3日凌晨入將軍澳醫院急症室，在家中快測呈陽性，有咳及飲食變差，有肺炎情況，入院後3月20日下午不治

因數據滯後，有43人於3月15至29日離世，涉20男23女，年齡介乎14歲至101歲，其中14歲死者由高處墮下，3月16日凌晨5時離世，驗出帶有新冠病毒。

此外，現時有11103名病人留醫，過去24小時新增43名病人情況危殆，當中21人沒打針，目前有69人情況嚴重，117名危殆病人於深切治療病房留醫。過去一日有392人出院，50人入院篩查發現確診，30多病人被列為密切接觸者；另醫管局累計共19,794名職員曾確診，其中13,259已返回工作崗位。

至於院舍方面，昨日沒有共收到報告指有院舍職員及院友確診；過去2周，共有174宗院舍有個案，包括61間殘疾院舍及110個老人院舍受影響，涉3705名院友及957名員工；累計共有282間殘疾院舍受影響，涉8,660名院友確診，佔全港院友47%，及有3,170名員工中招，佔全港員工30%，另累計共有776間老人院舍受影響，涉33,758名院友確診，佔全港院友45%，及有8,430名員工中招，佔全港員工28%。

就昨日沒有新增院舍出現個案，張竹君指曾出現個案院舍仍有個案，但上升數字沒比前快，整體香港疫情似平穩，而大部分院舍已受感染，「要感染都感染咗」，亦希望與疫苗接種有關，稱要多觀察數天。

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記者：鄧凱文