【死亡個案】再多223人死亡包括已打兩針56歲男　14歲染疫青年墮樓不治

▲ 衞生防護中心傳染病處主任張竹君（資料圖片）

本港第五波疫情持續，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君醫生和醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業今（21日）下午召開疫情記者會，講解最新疫情。

張竹君指出，今再多223宗死亡個案，其中179人在昨日離世、其他44宗為較早前個案。今波累計死亡個案共5906宗，其中27宗屬非公院死亡個案，涉及2329女及3577男，年齡介乎11個月至112歲；衞生防護中心分析累計5906宗死亡個案，染疫後死亡率為0.56%；已打針的死亡率是0.1%，已打1針是0.62%，未打針是2.75%。另281宗死亡個案中，24宗疑染Delta，佔8.5%。

至於院舍方面，昨日沒有共收到報告指有院舍職員及院友確診，過去2周，共有110個老人院舍受影響, 涉3705名院友，957名員工。張竹君指，整體香港疫情似平穩，而大部分院舍已受感染，「要感染都感染咗」，亦希望與疫苗接種有關，稱要多觀察數天。

李立業指，昨有179名患者離世，包括102男77女，年齡介乎44至103歲，98人來自院舍。115人無接種疫苗，38人已接種一針疫苗，24人已接種兩針疫苗，2已接種三針疫苗，167人是65歲以上。



較年輕死者資料：

44歲男，冇打針，院舍病人，因血糖低入院，病毒量低，3月20日昏迷不醒

57歲男，冇打針，行動不便，2月8入院通波仔，2月9入icu

56歲男士，已打兩針，3月2日因氣促腳腫入瑪嘉烈醫院，3月4日陽性，情況轉差後，3月20日凌晨5時離世

58歲男，冇打針，有肝硬化，頭暈氣促，情況轉差

58歲男，冇打針，有糖尿及中風病歷，入院後不治

因數據滯後，有43人於3月15至29日離世，涉20男23女，年齡介乎14歲至101歲，其中14歲死者由高處墮下，3月16日凌晨5時離世，驗出帶有新冠病毒。

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記者：鄧凱文