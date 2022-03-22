【祛濕湯水】常吃魚生飲珍奶易濕重大便稀爛　中醫推介春天祛濕養生食材湯水【附食譜】

▲ 中醫推介有助祛濕的10款食材及2款湯水、茶療。

春天濕氣重，家居要抽濕，身體亦要祛濕！註冊中醫師梁尹倩（Cinci）在「CheckCheckCin」facebook專頁表示，若出現嗜睡、容易出汗、胸悶、無食慾、水腫、大便稀爛甚至黏廁所的症狀，可能受濕邪影響，宜祛濕。梁醫師講解濕重成因，並推介10款食材以及2款湯水、茶療，有助祛濕。

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濕重原因

梁醫師指，中醫認為祛濕是春天養生重點之一，因體內聚積太多濕氣，未能排出，就會造成「濕重」。從中醫角度，「濕」可分為「外濕」和「內濕」。

「外濕」：影響身體濕邪偏多與否的外在因素，例如：

天氣潮濕；長期置身冷氣房；冒雨散步；坐濕草地；住近海邊；洗頭後不立即吹乾。

「內濕」：後天飲食習慣引致多餘濕邪滯留體內，造成肢體困倦、食慾不振、大便不爽、浮腫等狀態。例如：

飲食不節、暴飲暴食

飲食生冷，例如吃魚生、沙律、雪糕等

常吃肥膩、甜膩、重口味食物

過量進食滋陰食物，如燕窩、雪耳、花膠等

常吃口感Q彈的食物，如湯丸、芋圓、珍珠等

嗜酒

10大祛濕食材

性平祛濕食材：

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性涼祛濕食材：

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祛濕湯水茶療

粟米鬚扁豆衣

功效：祛濕利尿，紓緩水腫、口臭、胸悶等症狀。

材料：新鮮粟米鬚1札、扁豆衣9克

做法：

1. 洗淨材料。

2. 在鍋內加入800毫升水及材料，用武火煮至水滾後，改用文火煮30分鐘。

3. 把茶連渣倒進保溫瓶即可。

備註：此茶可反覆沖泡至味淡。建議一星期飲用2至3天。

佛手瓜粟米五指毛桃扁豆湯

功效：健脾祛濕，紓緩身體及四肢困重、食慾差、大便稀爛等症狀。

材料：佛手瓜3個、粟米2根、五指毛桃80克、白扁豆30克、赤小豆30克、蜜棗2枚、陳皮1角

做法：

1. 洗淨材料；佛手瓜去皮切塊；粟米去衣留鬚切段。

2. 在鍋內加入2500毫升水及材料，用武火煮至水滾後，改用文火煮1.5小時，加鹽調味即可。

其他祛濕貼士

1.做運動：排汗有助祛身體多餘的濕氣，使體內氣血運行暢順。

2.開動抽濕機：保持環境乾爽，相對濕度控制於50至60%會讓人感到最舒適。

3.減少進食生冷食物：不再額外增加脾胃負擔。

4.不過份進補：體內有濕會讓人提不起勁，神疲乏力。要先辨別清楚身體狀況才進補。

5.飲米水：可用紅米、白米、生薏米煲成米水飲用。紅米、白米屬性平和，加入少量生薏米取其健脾滲濕的功效，有助養好脾胃，運化水濕。

內容獲註冊中醫師梁尹倩授權轉載

梁尹倩（Cinci EC）：香港註冊中醫，修畢美國佩柏戴恩大學工商管理學士、香港大學中醫全科學士及中文大學針灸學理學碩士，《飲湯》系列作者及兩孩之母。

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責任編輯：黃泳欣