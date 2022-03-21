【東方航空墜機】載有132人客機在廣西墜毀　內地網民：見到垂直墜落

▲ 東方航空一架載有133人客機在廣西墜毀，傷亡情況未明。（資料圖片）

東方航空公司一架載有132人、從昆明飛廣州客機今日（21日）下午在廣西梧州藤縣墜毀，並引發山火。國家主席習近平作出重要指示，要求全力組織搜救，妥善處置善後，同時加強民航安全隱患排查。國務院派出官員處理，民航局則啟動應急機制，安排工作組趕赴現場，當地應急部門亦派出救援隊伍。

內地社交平台流傳據稱墜機現場的影片，顯示現場屬山區，有疑似客機殘骸散落在地，部分印有東航標誌，而遠處亦見到現場冒起大量濃煙及火光。亦有內地網民稱拍攝到墜機一刻，涉事的客機疑垂直墜落，不少內地網民均稱「希望有奇蹟出現」，亦有人指「太恐怖，是近年最嚴重的空難事件」，亦有不少人指要調查為何客機垂直墜落。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

出事的東航客機航班編號MU5735，屬波音737-800NG，下午約1時15分在昆明起飛，預計3時左右抵達廣州白雲機場。內媒取得飛行數據指，客機原本保持8,869米高度巡航，下午2點19分時高度驟降，速度從約每小時845公里開始下滑，約2分鐘後信號從雷達上消失，同時與地面失聯。

國家民航局下午4時30分發出新聞稿指，已確認客機墜毀，機上共132人，包括旅客123人、機組9人。已啟動應急機制，派出工作組趕赴現場。廣西應急廳、梧州消防支隊等亦證實消息，並派人前往救援。

央視新聞報道，國家主席習近平驚悉東航失事，要立即啟動應急機制，全力組織搜救，妥善處置善後。國務院委派領導靠前協調處理，盡快查明事故原因，舉一反三，加強民用航空領域安全隱患排查，狠抓責任落實，確保航空運行絕對安全，確保人民生命絕對安全。

《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」立即參加：https://bit.ly/3CrwGul

私家醫院治療新冠病人：https://bit.ly/3icwPZ8

23間醫管局指定門診，預約及關愛專線:https://bit.ly/36kaO80

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：李榮忠