【靚太安樂窩】90後夫婦首置天水圍448呎單位　50萬裝修全屋拉直鑽石形廳間隔

▲ 90後夫婦將29年舊樓單位大裝修，變成黑白灰型格風家居。

黑白灰的後現代簡約風格，令家居顯得既沉穩又時尚，近年亦大受年輕一代歡迎。90後夫婦鍾情外國極簡家居設計理念，花50萬將29年樓齡的天水圍嘉湖山莊448呎單位大翻新，並解決單位原則鑽石形間隔問題，再以黑白色為主調配上素色傢俱，打造型格風安樂窩。

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單位全爆 平衡鑽石形間隔

▲ 單位原則有鑽石形間隔問題。(圖片由受訪者提供)

女屋主Jelly受訪時分享裝修過程中，當中最令她煩惱是修飾客廳間隔問題。在多番嘗試及長時間資料搜集後，決定在玄關位設置屏風及牆身前擺放三角櫃。既可節省額外工程開支，又可增加收納空間和私隱度，成功拉直鑽石形客廳三尖八角的格局。

▲ 設置三角櫃成功解決鑽石形客廳間隔。(圖片由受訪者提供)

另外，將飯廳及廚房之間的一半牆身拆去，變成黑鋼框玻璃門，又將水喉及煤氣喉轉成暗喉，令地櫃收納空間大增，更善用廚房空間。

Jelly亦靈活利用主人房特大窗台的優點，將整個窗台做成一個窗台櫃，配合油壓床及地台櫃，滿足自己對大量儲物位置的需求。而主人房門及書房房門亦改成趟門，並在書房門設置薄身飾櫃，善用每寸位置。

因為係第一間屋，所以我地用左3個月時間做research，想整靚d。主要有現代化design，黑白灰再配木紋傢俬，同解決鑽石形廳睇電視要斜睇嘅問題，簡單舒服又型格係重點。

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型格X舒適簡約風

客廳電視牆身用上石紋防火膠板，做出質感自然的水泥效果，加強時尚感覺。廚房以白色為主，以白色焗漆吊櫃及白色無縫石工作枱配上深灰色膠板地櫃，營造簡潔感覺。浴室由浴缸改成企缸，灰色牆身及地台磚配以黑鋼浴屏，既方便清潔又可連貫整體設計。

工程詳情：

裝修時間：3.5個月，總裝修設計費用約50萬(不包電器)，當中包括以下項目：清拆泥水工程、電力工程、全屋油漆、木工製作等。

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責任編緝：張懿慧