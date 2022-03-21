【全民檢測】有建制派對暫緩全民檢測感失望　質疑港府盼「與病毒共存」

▲ 行政長官林鄭月娥今日宣布，暫緩推行全民強制檢測。（經濟日報資料圖片）

行政長官林鄭月娥今日宣布，暫緩推行全民強制檢測。有建制派議員對此表示失望，質疑港府由始至終根本無打算做全民檢測；亦有政黨認為要以科學為依歸，對此表示尊重。

新民黨立法會議員李梓敬對決定表示失望，他質疑香港無能力推行全民檢測的說法，又提到中央已派出大量人手支援香港，批評特區政府浪費中央政府的心意。他強調，中央政策是「動態清零」，質疑特區政府陽奉陰違，希望「與病毒共存」，由始至終根本無打算做全民檢測。

李梓敬又批評，疫情至今已爆發兩年多，特區政府未有反思組織能力為何不足，形容政黨亦能夠動員大量義工協助，反批政府有18萬人的公務員團隊，為何不能做到全民檢測。

港區人大代表、實政圓桌立法會議員田北辰亦指，「動態清零」屬於國策，認為內地不會接受香港「聽天由命」，形容若不推行全民檢測，將確診人數大幅減低，香港永遠不能與內地通關。他又指，若政府最終放棄全民檢測，將難以掌握疫情發展，形容一旦疫情再反彈，屆時社會將未能復常。

對於林鄭月娥今日在記者會上指，仍然提倡全民檢測的人應該反省，新思維亦對此表示完全不認同，強調全民檢測是確保「動態清零」的手段和方法，認為推行與否只是時間性問題，而不是功能性問題，認為特區政府應考慮何時推行，確保截斷全部傳播鏈。

不過，民建聯立法會議員周浩鼎則認為，因應疫情不同階段，應使用不同方法應對，強調一切以科學為依歸。他又指出，內地專家亦提到，當前情況最重要是減少重症及減少死亡，強調民建聯尊重特區政府的決定。

工聯會立法會議員鄧家彪則指，儘管特區政府暫緩全民強檢的重大防疫舉措，政府也必要用好所有現時防疫措施，達到快打疫苗、須檢盡檢、盡早隔離、全力救治。盡早隔離，分隔確診和健康人士是減少感染的重大舉措。

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責任編輯：胡偉明