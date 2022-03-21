【消費物價】2月綜合消費物價指數按年升1.6%　受菜價影響基本通脹率為1.6%

▲ 2月綜合消費物價指數按年升1.6%，受菜價影響基本通脹率為1.6%。（馮漢柱攝）

政府統計處今日（21日）公布2月份的消費物價指數。根據綜合消費物價指數，2月份整體消費物價與去年同月比較，上升1.6%，較1月份的相應升幅（1.2%）為高。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，綜合消費物價指數2月份的按年升幅（即基本通脹率）亦為1.6%，較1月份（1.2%）為高，主要是由於新鮮蔬菜價格上升所致。

政府指，每年首2個月的消費物價一般會受農曆新年時間的影響而較為波動。由於今年農曆新年在二月初，而去年則在二月中，因此1月份和2月份數字的按年比較可能會受到某程度的影響。以今年首兩個月合併計算以消除農曆新年的影響，綜合消費物價指數較一年前同期上升1.4%。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，相應升幅則為1.5%。

在各類綜合消費物價指數組成項目中，價格在2月份錄得按年升幅的類別為衣履（上升8.0%）、交通（上升7.0%）、基本食品（上升4.5%）、外出用膳及外賣（上升3.0%）、耐用物品（上升2.0%）、雜項服務（上升1.2%）、煙酒（上升1.1%）和雜項物品（上升0.1%）。

另一方面，綜合消費物價指數在2月份錄得按年跌幅的類別為電力、燃氣及水（下跌2.7%）和住屋（下跌0.3%）。

政府發言人表示，將今年首兩個月的通脹數據合計以消除農曆新年在不同時候出現的影響，基本消費物價通脹率為1.5%，稍高於去年12月的水平。由於來自內地的新鮮蔬菜供應在月內因疫情引致的運輸干擾而受到短暫影響，基本食品價格的升幅擴大。能源相關項目及個別消費物價指數組成項目（例如交通和衣履）價格的按年升幅仍然明顯。不過，其他主要組成項目承受的價格壓力大致受控。

展望將來，在主要先進經濟體通脹高企和國際能源及商品價格飆升的情況下，外圍價格的上升壓力勢將維持。然而，嚴峻的本地疫情重創經濟活動，料會在短期內抑制本地價格壓力。同時，內地食品供應回復穩定應有助控制基本食品價格的上升壓力。整體來說，基本通脹在短期內應會維持溫和。政府會繼續留意情況。

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責任編輯：李榮忠