【星二代】任達華67歲生日女兒甜曬童年照　琦琦教女不假手工人嚴禁做「公主」

▲ 任達華67歲生日獲太太琦琦和女兒Ella貼相祝賀。

影帝任達華於3月19日度過67歲生日，54歲名模太太琦琦與女兒任晴佳（Ella）均在社交平台分享照片祝賀，琦琦貼出戴上黑超的華哥拿著心型氣球打卡，Ella則貼出兒時跟爸爸的合照，並留言祝賀爸爸生日快樂。

從琦琦分享的照片中可見，華哥67歲壽辰與家人靜靜度過，他一身型佬打扮、戴上黑超，拿著大堆寫上「Happy Birthday Daddy」字樣的紅色心型氣球拍照。琦琦在帖文中寫道︰「生日快樂，我的大寶貝，我們家的大家長，願所有美好都如期而至，所想都如願。」

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而獨女Ella則分享了3張童年時跟爸爸的合照，並讚他是獨一無二的好爸爸，非常窩心。

爸爸生日快樂，你是這個世界上最好、最棒、最獨一無二的好爸爸、祝你生日快樂，永遠愛你！

華哥回覆︰最甜的生日祝福

華哥亦有留言回應女兒：「最甜的生日祝福，爸爸好開心啊！」琦琦亦有接著留意︰「愛你倆！」可見一家三口感情深厚。

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現年17歲的任晴佳盡得父母真傳，身高近180cm、擁42吋長腿，被封「最美星二代」之一，近年她已步媽媽後塵展開其模特兒事業。至於女兒的感情事和將來會否入行，華哥曾多番強調女兒非常喜歡讀書，對女兒好有信心，相信她會有分寸。

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女兒是父母的第一位

自Ella出生後，琦琦與華哥有共識要把女兒放在第一位，「為了她媽媽可以放棄任何東西。」由於華哥工作繁忙，琦琦於女兒初生至6歲時成為全職媽媽，直到女兒上小學才慢慢重拾工作。

她曾接受訪問強調不可以將湊女的工作交託傭人，媽媽必須負責任，並與女兒保持緊密溝通。琦琦亦成為父女之間的溝通橋樑，安排在外工作的華哥每晚與女兒視像通話。

▲ 任達華與琦琦於2004年誕下女兒任晴佳。（IG圖片）

寧願撞板都要多嘗試

作為星二代的Ella，物質生活豐富，但華哥與琦琦絕不希望女兒被寵壞，琦琦經常向女兒灌輸分享的可貴，會帶她去不同地方體驗，鍛鍊她的獨立性等。

琦琦對女兒管教嚴厲，但絕不是虎媽，相處上像朋友。她從不會強逼女兒學習，亦對女兒想做的事情持自由開放態度。琦琦又會灌輸女兒一些觀念，例如不要怕犯錯和撞板，鼓勵女兒多嘗試做不同的事情，遇到難題可以對媽媽說。

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Ella的性格由細到大都活潑開朗、純品，在香港就讀國際學校，琦琦與華哥決定於2018年送女兒去英國讀寄宿學校，希望她能夠在全新的學習環境體驗一下，並訓練獨立性格，最重要是好好享受校園生活。

一家三口現時身處香港，最近一家人結伴去行山，華哥更充當女兒的攝影師，未知Ella是否已返回香港繼續學業。

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責任編輯︰王明芳