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【遙距診療】中醫總會推免費「中醫藥遙距診療計劃」　首階段2萬名額明早8時起登記【附登記連結】

社會 17:24 2022/03/21

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香港中醫中藥界聯合總會推行「中醫藥遙距診療計劃」。(林宇翔攝)

第五波疫情下每日有過萬名確診者，在香港醫療架構系統超出負荷下，輕症患者只能居家隔離，部分人難免感到無助。香港中醫中藥界聯合總會獲食物及衞生局中醫藥發展基金全額資助下，推出「中醫藥遙距診療計劃」，免費為居家隔離患者提供視像診症及4天劑量藥方，首階段名額2萬個，明早（22日）8時起接受登記。

中醫中藥界聯合總會主席陳永光表示，計劃每日名額1,000人，統籌近200名中醫參與，求診者需經網上登記，提交確診記錄等，登記後即日就會獲配對中醫師進行視像診症，再由醫師將求診者所需的處方發送至總會設立的統一配藥中心，將藥物直接送到患者家中，整項服務目標在24小時內完成。

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陳永光解釋，居家隔離患者多屬輕症，4日藥物足以紓緩病情，若情況嚴重醫師會按情況轉介入院。食物及衞生局局長陳肇始表示，為支援家居隔離檢疫人士，當局早前已在派發的物資包內加入中成藥，以全方位發揮中醫藥的作用，當局會繼續與中醫藥業界攜手合作，政府會盡全力抗擊疫情，遏止疫情蔓延。

登記方法如下：

登記連結/Whatsapp

準備資料：

  • 身份證明文件
  • 2019冠狀病毒感染證明 （例如：西醫證明文件、檢測報告、檢測結果短訊、快速檢測結果等。）

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記者：蘇文軒

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