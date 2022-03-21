【第五波疫情】廠商會歡迎政府公布復常路線圖　倡視乎未來兩周疫情提早復業

▲ 廠商會會長史立德。（經濟日報資料圖片）

對於特首林鄭月娥今日公布「復常路線圖」，香港中華廠商聯合會（廠商會）對此表示歡迎，形容各消費行業將有望逐步恢復營業，同時可對目前和未來的營商情況有進一步掌握，有助恢復企業和投資者的信心。

廠商會指出，香港是外向型經濟體，擴日持久、嚴苛的隔離或檢疫要求，會削弱本港營商環境和競爭力，令國際投資者以至人才流失，強調入境和隔離措施，必須平衡防疫和經濟發展，認為政府今次取消「禁飛令」，並讓合資格香港居民優先返港，以及縮短其檢疫期的做法合理。

廠商會又希望，政府在疫情進一步受控後，能夠將入境檢疫措施的新安排，延展至非香港居民的商務旅客，爭取外國企業和國際投資者重臨香港，維持香港國際金融和商貿中心的地位。

對於社交距離措施下月21日起，分3個階段逐步放寬，廠商會會長史立德對此表示支持，指出連日新增確診數字下降，反映香港疫情逐漸受控，是時候部署經濟復甦。

他表示：「香港自年初實施嚴格的社交距離措施，對工商百業影響之大，前所未見，雖然政府推出一系列『撐企業』的措施，但長久下去亦只是杯水車薪，唯有盡早復市復業，才是解決業界經營困境的治本之道。」

不過，史立德指出，不少企業正瀕臨倒閉邊緣，若到下月21日才開始放寬，意味業界又將錯失復活節旺季，建議特區政府可視乎未來兩周疫情發展，可考慮以「疫苗通行證」和高標準的防疫措施為基礎，提早讓美容、健身等風險較低的行業恢復營業，並讓食肆有限度恢復晚市，以每枱2人及最多一半入座率為限。

廠商會重申，雖然第5波疫情高峰已過，但社會各界仍不能鬆懈，呼籲市民繼續配合特區政府的防疫政策，盡快接種疫苗，使香港能早日走出疫情，讓經濟和民生活動恢復正軌。

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責任編輯：胡偉明