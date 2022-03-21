  • 22°C
香港時間 : 2022321日 (週一) 17:57
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 1萬消費券 快速檢測 反起跑線聯盟 抗疫資訊通 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【第五波疫情】廠商會歡迎政府公布復常路線圖　倡視乎未來兩周疫情提早復業

政治 17:14 2022/03/21

分享：

熱門 1萬消費券 快速檢測 反起跑線聯盟 抗疫資訊通 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查

廠商會會長史立德。（經濟日報資料圖片）

對於特首林鄭月娥今日公布「復常路線圖」，香港中華廠商聯合會（廠商會）對此表示歡迎，形容各消費行業將有望逐步恢復營業，同時可對目前和未來的營商情況有進一步掌握，有助恢復企業和投資者的信心。

廠商會指出，香港是外向型經濟體，擴日持久、嚴苛的隔離或檢疫要求，會削弱本港營商環境和競爭力，令國際投資者以至人才流失，強調入境和隔離措施，必須平衡防疫和經濟發展，認為政府今次取消「禁飛令」，並讓合資格香港居民優先返港，以及縮短其檢疫期的做法合理。

廠商會又希望，政府在疫情進一步受控後，能夠將入境檢疫措施的新安排，延展至非香港居民的商務旅客，爭取外國企業和國際投資者重臨香港，維持香港國際金融和商貿中心的地位。

對於社交距離措施下月21日起，分3個階段逐步放寬，廠商會會長史立德對此表示支持，指出連日新增確診數字下降，反映香港疫情逐漸受控，是時候部署經濟復甦。

他表示：「香港自年初實施嚴格的社交距離措施，對工商百業影響之大，前所未見，雖然政府推出一系列『撐企業』的措施，但長久下去亦只是杯水車薪，唯有盡早復市復業，才是解決業界經營困境的治本之道。」

不過，史立德指出，不少企業正瀕臨倒閉邊緣，若到下月21日才開始放寬，意味業界又將錯失復活節旺季，建議特區政府可視乎未來兩周疫情發展，可考慮以「疫苗通行證」和高標準的防疫措施為基礎，提早讓美容、健身等風險較低的行業恢復營業，並讓食肆有限度恢復晚市，以每枱2人及最多一半入座率為限。

廠商會重申，雖然第5波疫情高峰已過，但社會各界仍不能鬆懈，呼籲市民繼續配合特區政府的防疫政策，盡快接種疫苗，使香港能早日走出疫情，讓經濟和民生活動恢復正軌。

《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」立即參加：https://bit.ly/3CrwGul

私家醫院治療新冠病人：https://bit.ly/3icwPZ8

23間醫管局指定門診，預約及關愛專線：https://bit.ly/36kaO80

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：胡偉明

相關文章

【第五波疫情】政府宣布4月1日起解除英美等9國「禁飛令」　已完成疫苗港人可返港
今日 11:41
【第五波疫情】政府宣布4月1日起解除英美等9國「禁飛令」　已完成疫苗港人可返港
【第五波疫情】何栢良料死亡個案會突破1萬宗　對一下子放寬社交距離措施有保留
今日 11:05
【第五波疫情】何栢良料死亡個案會突破1萬宗　對一下子放寬社交距離措施有保留
【第五波疫情】政府下月逐步放寬防疫措施　張竹君：放寬後疫情現反彈不出奇
今日 17:07
【第五波疫情】政府下月逐步放寬防疫措施　張竹君：放寬後疫情現反彈不出奇

你可能感興趣

【第五波疫情】政府宣布4月1日起解除英美等9國「禁飛令」　已完成疫苗港人可返港
今日 11:41
【第五波疫情】政府宣布4月1日起解除英美等9國「禁飛令」　已完成疫苗港人可返港
【第五波疫情】何栢良料死亡個案會突破1萬宗　對一下子放寬社交距離措施有保留
今日 11:05
【第五波疫情】何栢良料死亡個案會突破1萬宗　對一下子放寬社交距離措施有保留
【第五波疫情】政府下月逐步放寬防疫措施　張竹君：放寬後疫情現反彈不出奇
今日 17:07
【第五波疫情】政府下月逐步放寬防疫措施　張竹君：放寬後疫情現反彈不出奇
防疫措施 疫苗通行證 香港中華廠商聯合會 中華廠商聯合會 商會 林鄭月娥 行業 政治

最高瀏覽

【疫苗通行證】第三階段5月31日前須打3針　更新康復者打針要求
13:52 2022/03/20
【疫苗通行證】第三階段5月31日前須打3針　更新康復者打針要求
【隔離生活】圍封強檢呈陽被送青衣方艙醫院　港妻分享入住生活：慶幸一人一間房
15:26 2022/03/20
【隔離生活】圍封強檢呈陽被送青衣方艙醫院　港妻分享入住生活：慶幸一人一間房
【前度閃婚】伍富橋娶富家女友林穎彤不愁寂寞　Bella獲星級設計師公開示愛
16:02 2022/03/20
【前度閃婚】伍富橋娶富家女友林穎彤不愁寂寞　Bella獲星級設計師公開示愛