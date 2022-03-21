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【汶萊王子】舉家移居中國內地展新生活　吳尊：期待創造更多美好的回憶

娛樂 17:46 2022/03/21

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吳尊一家搬到中國居住。

「汶萊王子」吳尊上年帶家人一同飛到內地，一邊拍綜藝節目，一邊帶着妻兒到處遊玩，當時更有指吳尊希望女兒Neinei與8歲的Max放棄到澳洲讀書的計畫，到中國留學，不過一直只聞樓梯響。

不過事隔3個月後，原來上月他們已舉家返回家鄉汶萊，日前吳尊更在社交平台分享隔離時的照片，皆因其豪宅有多個設施，如有滑水道的泳池、籃球場、網球場和羽毛球場等，令不少網民指他們的隔離生活猶如度假一樣，非常羨慕。

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宣布搬到中國居住

當大家以為吳尊決定留在汶萊生活，豈料今天（3月21日）吳尊在網上平台宣布舉家搬到中國居住，展開新生活。

他表示：「23箱行李，450公斤，謝NeiNei和Max的協助，一家團結就是力量。是的，我們搬來了CN（中國）。新的生活，新的夢想，新的體驗，期待創造更多美好的回憶！」

相中可見吳尊與家人全副武裝上陣，穿上保護衣以及戴上口罩，NeiNei和Max亦很乖巧幫手推着重重的行李車，其中更見Max高興得舉V拍照，看來他對在新地方生活充滿期待。

網民亦紛紛祝福他們一家有美好生活，更相信吳尊此舉除了方便工作外，並希望Neinei和Max能學好中文。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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