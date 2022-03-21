【港產片】英皇電影耗資15億元撐本地製作　梁朝偉+劉德華《金手指》劇照首曝光

▲ 梁潮偉、劉德華合演《金手指》。

英皇電影於2022年即將推出一系列猛片，多部製作認真的佳作雲集當今影壇最頂尖的導演及影帝影后，題材除了多元化，更著重本地製作，包括萬眾期待的史詩式豪華大製作《金手指》，戲中梁朝偉、劉德華及阿Sa蔡卓妍的造型首度公開。

另外多齣矚目猛片包挽《神探大戰》、《阿媽有咗第二個》、《出租家人》、《紮職2》、《裡應外合》、及《深宵閃避球》等蓄勢待發，由顧長衛執導，葛優、王俊凱傾力合演的《刺猬》，亦即將隆重登場。

由邱禮濤執導、即將開拍的重點項目《海關戰線》，由張學友、謝霆鋒、林嘉欣、劉雅瑟擔綱，聯同吳鎮宇特別演出。另外由麥兆輝執導，郭富城、任達華、林峯、方中信等合演的《內幕》，亦屬正積極籌備的超級大片。

▲ 《阿媽有咗第二個》。

因應過去一年，英皇電影有不少叫好叫座的作品，一系列續集好戲將隆重登場，如再與大導演張藝謀攜手炮製的《懸崖之上2》，此外《不日成婚2》及《紥職3》，亦正在密鑼緊鼓、部署開拍。

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本地製作



在疫情籠罩之下，英皇電影不但未有停下腳步，更甚是加大力度，開戲數量不跌反升，當中9成均屬本地製作，令一眾電影從業員得以保住飯碗，齊心協力省靚「香港電影」這塊金漆招牌，在世界各地市場發光發熱。

▲ 《阿媽有咗第二個》。

基於多部均屬卡士強勁、製作龐大的重量級作品，總計投資額超逾15億港元！足見英皇電影對前景投以最樂觀的實際行動，深信電影始終是大眾最熱愛的消閒娛樂節目。

偉仔華仔收放自如



耗資高達港幣5億5千萬，開拍以來備受全球華語市場關注的超級巨製《金手指》，主角造型首度矚目曝光，兩大殿堂級影帝梁朝偉與劉德華再次相聚於大銀幕，所迸發出的鬥戲火花。

導演莊文強現身說法：「我在電影學院畢業，只學到電影，不懂什麼是『戲』，我現在所學懂的『戲』，就是跟他們學來的。多年來，我們彼此看著對方成長，今次有機會再度合作，他們確實成熟了很多，看兩大影帝決定怎樣去演一場戲，收放自如、尺寸拿捏得好好，箇中技巧不能用金錢去衡量，懂看的人自覺賞心悅目。」

《金手指》能打動偉仔與華仔參演，自有其獨特魅力所在，莊導演透露：「他們對挑選劇本向來嚴謹，對人物角色亦同樣嚴謹，會發掘當中有趣地方，加上《金手指》有別於一般電影，以警匪片包裝，實際上是一個史詩式的故事，張力十足，他們甚少接觸到這個片種，自然有一定吸引力。」

提到女主角阿Sa，莊導演盛讚她非常落力，將以前所未見的突破性面貌亮相：「好多謝阿Sa，一開始傾談已非常坦白，我很喜歡她完全素顏，給了我很多靈感，敲定由她演出後，在角色塑造上作了少少修改。」

莊導演續稱：「結果有一點我沒有看錯，別以為阿Sa一臉傻氣，經歷這麼多年的演藝生涯，她的倔強其實超越很多行內人，才造就出這樣的成功，我將這份倔強、冷酷放進角色裡，發掘出阿Sa獨特又嶄新的有趣一面！」



霆鋒初任動作指導全力以赴



由邱禮濤執導，張學友、謝霆鋒、林嘉欣、劉雅瑟聯同吳鎮宇特別演出的超級大片《海關戰線》，開拍消息一出即成影壇焦點，顧名思義，電影以海關為轄心，發展出引人入勝的故事。

邱導演解畫：「海關是香港一支主要的紀律部隊，香港電影卻鮮有以他們作為『主人公』，這次想給電影一種新視角，所以就選擇了拍一個關於海關的故事。」

談到這個強勁班底，可見邱導演用心的安排：「張學友、謝霆鋒、吳鎮宇、林嘉欣、劉雅瑟，這是一個很有新鮮感的組合，找他們來合演，也是因為追求一種新鮮感。

他們都是影帝影后級，工作態度認真的演員，他們願意參與《海關戰線》，作為導演，我深表感謝！」素來賣命的霆鋒，這次更首度兼任動作指導，邱導演說：「這是他的第一次，他必會全力以赴，設計出驚險緊張的動作場面！」



城城麥兆輝合作



另外，郭富城參演由麥兆輝執導的新作《內幕》，跟任達華、林峯、方中信正面交鋒，。

麥導演笑言，斟洽4大型男演出，過程基本上相當順利，惟是城城本在6月應有一部電影要在內地拍攝，正和麥導演電影撞了期，但城城特別欣賞麥導演的劇本，所以多番努力協調才抽調檔期回來，落實合作。

麥導演表示和城城差不多20年沒有合作，認為城城演技愈見成熟及多變，是他非常期待合作的好演員。而導演本身從來都會寫好劇本，讓演員接拍前清楚知道各自的角色，今次幾位主角對《內幕》都好有興趣，非常了解自己的角色背景及劇情發展。相信拍攝會很順利。



從醞釀、構思、資料搜集到落筆完成，劇本籌備花3年時間。

麥導演透露今次既保留推理懸疑，亦嘗試以結構去講故事：「任達華的角色，會在第一場死去，整個故事就因他而起，回憶與現實兩條線縱橫交錯。」

至於城城演富正義感而思維又很非一般的律師，這份正義感與人物背景交錯有關：「林峯則演警察，我希望角色成熟少少，拋下一向的靚仔包裝，林峯一聽就明白，造型隨劇組怎麼弄都可以！至於方中信今次會演一個被欺負的角色，跟平時的陽剛形象截然不同。」

女演員方面，湯怡、周勵淇、李靖筠將會參與演出，最後角色安排由導演因應劇本而決定。電影原定在春節後開拍，但受疫情影響，曾稍作推延。

麥導演和所有演員均希望盡快開工，提供業內工作者更多工作機會。而電影公司為保障劇組所有人安全，每日開工先要作快速檢測，變相令製作費增加，亦在所不計。希望電影5月初可以順利開拍。

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韋家輝拆解第一個謎

韋家輝與劉青雲一導一演，被譽為影壇天衣無縫的傳奇拍檔，自《神探大戰》的海報震撼曝光，令這對夢幻組合再一次成為戲迷談論的熱話。

韋導演首先拆解第一個謎——《神探大戰》絕對不是《神探》（2007年）的延續篇：「《神探》與《神探大戰》的戲種已不盡相同，《神探》是斯文、內斂一點的戲，較多內心描寫，比較文藝，《神探大戰》試圖用動作包裝故事，內裡的人物線完全無關連，甚至『神探』所指的意思也不同！」

韋導演坦言，在構思主角「神探」李俊時，青雲已是第一人選：「眾所周知，青雲是一個很棒的演員，今次再合作，發覺他依然好有能量，於是我再推多一把，他又跑得更加快，我覺得他是一個深不見底的好演員；加上我好喜歡彼此的合作方法，就是他好信任我，我亦好信任他！」