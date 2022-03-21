【烏克蘭戰爭】戰火下代孕嬰兒滯留烏克蘭　保母義工代母職日以繼夜湊B

▲ 有代孕嬰兒滯留在烏克蘭，由保母及義工照顧他們。

俄羅斯自2月底入侵烏克蘭，雙方戰事已持續了近一個月。在戰火下，一群代孕嬰兒滯留在烏克蘭，他們的父母無法前來接他們，或害怕冒險到當地。有保母及義工代母職，日以繼夜照顧這些未能與父母團聚的代孕嬰兒。

基輔地下室變臨時托兒所

據英國《每日郵報》報道，烏克蘭首都基輔一個地下室變成臨時托兒所，保母及義工照顧著19名代孕嬰兒，這些嬰兒分別睡在嬰兒床、床墊和地板上的墊子上。有保母及義工抱著嬰兒哄睡、餵奶、換尿片，有的輕輕搖晃嬰兒車內BB來安撫。基輔一間大型診所人員透露，代孕嬰兒的父母因邊境關閉，無法前來接他們。

烏克蘭是全球著名的合法代孕國家，整個代孕過程的費用相當於4.2萬英鎊（約43萬港元）。在代孕嬰兒出生前，父母需前往烏克蘭完成相關文件及手續，然後將孩子帶回家。據估計，每年有2,500至3,000名代孕嬰兒在烏克蘭出生，他們的父母來自中國、美國和歐盟國。在烏克蘭，父母是代孕嬰兒唯一擁有任何合法權利的人。

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代孕嬰兒父母尋求協助

當地一個名為「Growing Families」的慈善機構一直協助尋求代孕服務人士，隨著俄烏戰事持續，機構接獲來自12個國家、逾100多名代孕嬰兒的父母向他們求助。少數父母成功接回他們在烏克蘭的孩子，包括一對英國夫婦Metais和Manisha Parmar。

俄軍入侵之初，這對英國夫婦與剛出生的雙胞胎Sai和Amaya身在基輔，當時他們與烏克蘭人一起到大樓的地下室避難。他們經過17小時車程穿越烏克蘭全國，並在寒冷的氣溫中緊抱著嬰兒，徒步離開了烏克蘭。

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另一對美國夫婦Jessie和Jacob Boeckmann於2月22日，即俄羅斯入侵烏克蘭前兩天，帶著他們剛出生的代孕嬰兒前往波蘭邊境。

至於來自澳洲的夫婦Jessica和Kevin van Nooten，從墨爾本長途跋涉到烏克蘭，去見他們剛出生的女兒Alba。他們目前正專注於照顧早產的女兒，以便早日離開烏克蘭，讓女兒接受進一步治療。

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責任編輯︰王明芳