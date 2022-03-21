【6區污水陽性】明天派14.5萬個快測包　筲箕灣、觀塘、香港仔多屋苑污水病毒量高

▲ 多個屋苑污水檢測呈陽性。（陳國峰攝）

政府今日（21日）表示，元朗區、北區、葵青區、東區、南區及觀塘區有多個屋苑污水檢測呈陽性，明日（22日）將向有關地方的居民、清潔員工和物業管理員工，派發合共約14.5萬個快速抗原測試包。

政府指，環保署與渠務署連同港大團隊已加強在各區採集污水樣本，進行冠狀病毒檢測。部分區域污水檢測結果呈陽性和病毒量相對較高，詳情如下：

元朗區 — 天祐苑、嘉湖山莊景湖居、麗湖居、美湖居及翠湖居

北區 — 大頭嶺、祥華邨、嘉福邨、百福花園、豪峰嶺、廣福苑、明謙居、山翠苑、富康園、禎祥園及藝藤居

葵青區 — 荔景邨、華景山莊、海峰花園、青華苑、美景花園及藍澄灣

東區 — 峻峰花園、明華大廈、筲箕灣廣場、形薈、筲箕灣中心、東盛苑、康華大廈及樂融軒

南區 — 漁暉道、香港仔大道及香港仔舊大街附近一帶住宅

觀塘區 — 德福花園、淘大花園、得寶花園、嘉和園、宏光樓及利基大廈

《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」

立即參加：https://bit.ly/3CrwGul

私家醫院治療新冠病人：https://bit.ly/3icwPZ8

23間醫管局指定門診，預約及關愛專線：https://bit.ly/36kaO80

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。

立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：黃悅晴