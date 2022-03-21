【第五波疫情】林健鋒：歡迎當局按疫情發展調整抗疫措施　形容是商界「遲來的春天」

▲ 行政會議成員、經民聯立法會議員林健鋒。（經濟日報資料圖片）

政府下月起取消航班熔斷機制，並容許檢測結果持續呈陰性者，在酒店的檢疫期可減至7日。行政會議成員、經民聯立法會議員林健鋒表示，歡迎當局因應疫情最新發展調整抗疫措施，逐步恢復正常跨境往來，形容對商界是「遲來的春天」。

林健鋒透露，據他了解，首批合資格來港的人士，包括香港居民及已獲批在港工作簽證的人士。他表示，海外人士普遍對此反應正面，預料未來一段時間會出現機位緊張、酒店爆滿的情況，促請當局及早與航運及酒店業界做好準備，並要針對回港人士做好後續追蹤措施，以防一旦有海外輸入個案出現，可第一時間遏止疫情擴散。

林健鋒指出，過去數月香港面臨人才流失，有外國企業已將運作及人員，轉移至新加坡等地，但他有信心在取消禁飛後，人才會重新選擇回流香港，強調香港始終擁有背靠祖國龐大市場，外資能借助香港進入內地市場。他說：「相信今次放寬對九個國家的入境限制，足以令大部分對外經貿活動回復正常。」



他強調，香港作為國際金融中心需要回復經濟常態，放寬來港限制有助香港留住人才，保持競爭力，若第5波疫情在4月內達到可控情況，政府應「行多一步」、循序漸進地重啟經濟，秉持「先內地、後國際」的路線圖早日通關。

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責任編輯：胡偉明