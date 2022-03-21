  • 22°C
香港時間 : 2022321日 (週一) 18:16
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 1萬消費券 快速檢測 反起跑線聯盟 抗疫資訊通 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【第五波疫情】林健鋒：歡迎當局按疫情發展調整抗疫措施　形容是商界「遲來的春天」

政治 17:46 2022/03/21

分享：

熱門 1萬消費券 快速檢測 反起跑線聯盟 抗疫資訊通 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查

行政會議成員、經民聯立法會議員林健鋒。（經濟日報資料圖片）

政府下月起取消航班熔斷機制，並容許檢測結果持續呈陰性者，在酒店的檢疫期可減至7日。行政會議成員、經民聯立法會議員林健鋒表示，歡迎當局因應疫情最新發展調整抗疫措施，逐步恢復正常跨境往來，形容對商界是「遲來的春天」。

林健鋒透露，據他了解，首批合資格來港的人士，包括香港居民及已獲批在港工作簽證的人士。他表示，海外人士普遍對此反應正面，預料未來一段時間會出現機位緊張、酒店爆滿的情況，促請當局及早與航運及酒店業界做好準備，並要針對回港人士做好後續追蹤措施，以防一旦有海外輸入個案出現，可第一時間遏止疫情擴散。

林健鋒指出，過去數月香港面臨人才流失，有外國企業已將運作及人員，轉移至新加坡等地，但他有信心在取消禁飛後，人才會重新選擇回流香港，強調香港始終擁有背靠祖國龐大市場，外資能借助香港進入內地市場。他說：「相信今次放寬對九個國家的入境限制，足以令大部分對外經貿活動回復正常。」
 
他強調，香港作為國際金融中心需要回復經濟常態，放寬來港限制有助香港留住人才，保持競爭力，若第5波疫情在4月內達到可控情況，政府應「行多一步」、循序漸進地重啟經濟，秉持「先內地、後國際」的路線圖早日通關。

《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」立即參加：https://bit.ly/3CrwGul

私家醫院治療新冠病人：https://bit.ly/3icwPZ8

23間醫管局指定門診，預約及關愛專線：https://bit.ly/36kaO80

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：胡偉明

相關文章

【第五波疫情】政府宣布4月1日起解除英美等9國「禁飛令」　已完成疫苗港人可返港
今日 11:41
【第五波疫情】政府宣布4月1日起解除英美等9國「禁飛令」　已完成疫苗港人可返港
【第五波疫情】政府下月逐步放寬防疫措施　張竹君：放寬後疫情現反彈不出奇
今日 17:07
【第五波疫情】政府下月逐步放寬防疫措施　張竹君：放寬後疫情現反彈不出奇
【第五波疫情】廠商會歡迎政府公布復常路線圖　倡視乎未來兩周疫情提早復業
今日 17:14
【第五波疫情】廠商會歡迎政府公布復常路線圖　倡視乎未來兩周疫情提早復業

你可能感興趣

【第五波疫情】政府宣布4月1日起解除英美等9國「禁飛令」　已完成疫苗港人可返港
今日 11:41
【第五波疫情】政府宣布4月1日起解除英美等9國「禁飛令」　已完成疫苗港人可返港
【第五波疫情】政府下月逐步放寬防疫措施　張竹君：放寬後疫情現反彈不出奇
今日 17:07
【第五波疫情】政府下月逐步放寬防疫措施　張竹君：放寬後疫情現反彈不出奇
【第五波疫情】廠商會歡迎政府公布復常路線圖　倡視乎未來兩周疫情提早復業
今日 17:14
【第五波疫情】廠商會歡迎政府公布復常路線圖　倡視乎未來兩周疫情提早復業
出入境管制 國際金融中心 行政會議 外資 新加坡 經民聯 立法會 林健鋒 政治

最高瀏覽

【疫苗通行證】第三階段5月31日前須打3針　更新康復者打針要求
13:52 2022/03/20
【疫苗通行證】第三階段5月31日前須打3針　更新康復者打針要求
【隔離生活】圍封強檢呈陽被送青衣方艙醫院　港妻分享入住生活：慶幸一人一間房
15:26 2022/03/20
【隔離生活】圍封強檢呈陽被送青衣方艙醫院　港妻分享入住生活：慶幸一人一間房
【前度閃婚】伍富橋娶富家女友林穎彤不愁寂寞　Bella獲星級設計師公開示愛
16:02 2022/03/20
【前度閃婚】伍富橋娶富家女友林穎彤不愁寂寞　Bella獲星級設計師公開示愛