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【新冠疫苗】政府將認可科威特發出接種紀錄　本周三起可用作登機回港

社會 18:04 2022/03/21

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政府將認可科威特發出接種紀錄。（資料圖片）

政府今日（21日）公布，將認可由科威特發出的疫苗接種紀錄，由3月23日凌晨零時起，持有由科威特當局發出並符合指定格式疫苗接種紀錄的香港居民，可從A組指明地區登機來港。

政府發言人表示，科威特目前屬A組指明地區，由3月23日凌晨零時起，持有由科威特發出並符合指定格式疫苗接種紀錄的香港居民，可從A組指明地區登機來港，有關疫苗必須為列於政府「就指明用途認可2019冠狀病毒病疫苗列表」上的疫苗。

發言人又說，會繼續與其他地區就疫苗接種紀錄認可安排進行商討，當陸續達成認可安排後，將更新相關名單。

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責任編輯：黃悅晴

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