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【抗疫支援】明愛向80個特殊學習需要學童家庭送抗疫包　Lalamove提供義載冀紓緩遞送服務短缺問題

社會 09:00 2022/03/22

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Lalamove自上月18日起為社福機構免費提供物流服務。（Lalamove提供）

疫情下學生改上網課，家長與子女因學習頻生衝突，香港明愛透過物流平台Lalamove免費物資運送服務，向有特殊學習需要學童的80個家庭送出心靈抗疫包，透過玩具、繪畫用品等紓緩有關家庭緊張的關係，​​建議家長每天撥空休息一下，放鬆心情。

明愛青少年及社區服務高級督導主任麥詩韻表示，有特殊學習需要的學童上網課「難以坐定定」，難以專心上課，家長需要勞心勞力指導子女課業，衝突頻生令親子關係轉差，因此​​舉行為期21天的「SEN家長好好愛自己挑戰」活動，向專注力不足、自閉有症等8類學習需要的學童家長，提供免費心靈抗疫包及瑜珈課程。她建議，家長每天在繁忙的工作中飲一杯花茶、洗澡或睡前聽歌，讓自己心靈得到休息，才有動力繼續照顧家庭。

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小學6年級兒子患有患有讀寫障礙、專注力不足等的阿媛，疫情下丈夫失業，需要肩負整個家庭的生計，提早暑假令她要在家教導兒子做功課及溫習，壓力之大甚至萌生打仔的念頭，稱抗疫包可以分散注意力，因為每日都有活動做，不必將情緒「屈埋屈埋」。

Lalamove香港區總經理周嘉健表示，Lalamove自上月18日起為社福機構免費提供物流服務，特意設立WhatsApp支援熱線接受申請，期望行動能解決疫情下遞送服務短缺的問題，過去近一個月累計近100個機構及超過3萬人受助。

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記者：陳麗娜 

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