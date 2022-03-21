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【兒童節優惠】戶戶送聯乘NOC Coffee Co.推兒童節套餐　8折嘆Babyccino芭菲班戟60元有找

親子好去處 17:50 2022/03/21

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戶戶送聯同NOC Coffee Co.推出2款兒童節限定套餐。（有關機構提供相片）

4月4日就係兒童節啦！今年因為疫情問題，小朋友未必可以出去慶祝，但安在家中都可以叫到好嘢食！戶戶送聯同NOC Coffee Co.推出2款兒童節限定套餐，以健康精選美食配上NOC Secret menu的迷你Babyccino，4月下單更可享8折優惠！

最新影片推介︰

NOC Coffee Co.設有2款兒童餐，包括新鮮即製的鮮莓果乳酪芭菲及焦糖班戟，前者以希臘乳酪配搭紅桑莓果茸、自家製穀物片、雜錦鮮莓果、楓糖漿和蜜糖，屬天然健康之選；而焦糖班戟則以香蕉配上藍莓和焦糖醬，小朋友一定合心意。

兩款套餐均配有鮮榨橙汁，並會用造型討喜的兒童咖啡托盤盛載，配上可愛迷你戶戶送紙袋，fit晒整個兒童餐。

    點擊圖片放大
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而NOC Coffee Co.兒童餐售價為$72，4月份內於戶戶送平台下單，即可享8折優惠$57.6（未包運費），於黃埔、將軍澳、西營盤、尖沙咀東、尖沙咀及天后分店供應。

凡於4月4日兒童節經戶戶送平台惠顧任何一款NOC Coffee Co.兒童餐，更可免費獲贈NOC Coffee Co.隱藏菜單迷你Babyccino一杯，只限於黃埔、將軍澳、西營盤及天后分店供應，數量有限，售完即止。

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責任編輯︰林綺玲

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