【抗疫支援】「大家減齡」獎賞計劃增抗疫捐贈活動　會員減齡積分可轉成捐款

▲ 「大家減齡」獎賞計劃增抗疫捐贈活動，會員減齡積分可轉成捐款。（曾耀輝攝）

由中銀人壽推出的「大家減齡」獎賞計劃與聖公會福利協會合作，於程式內新增「為抗疫打氣」捐贈項目，即日起會員可透過將減齡積分轉化成捐款，支持此項捐贈計劃。

發言人指，聖公會福利協會轄下的9間安老院舍及3間復康院舍，共1,200名職員及2,000名院友，現處於水深火熱的環境，急需各界支援，以應付各項抗疫開支，例如聘請額外人手、採購抗疫物資及物流等費用。

根據政府於3月14日公佈，第五波疫情至今，270間殘疾人士院舍和752間安老院錄得確診個案，分別佔同類院舍80%和90%。很多長者染疫的同時，亦因院舍員工相繼染疫而加劇人手不足問題，例如協會轄下的院舍除需要以2至3倍薪金聘請臨時員工，也需額外津貼於疫區工作的員工及其住宿，令支出大增。另外，抗疫物資供應持續緊張，加上處理醫療廢物牽涉高昂費用，使院舍百上加斤。

香港聖公會福利協會總幹事李正儀表示，福利協會自今年2月至今，院舍確診個案急升，而抗疫物資的使用量亦急增，故此工作量大增。同工染疫或隔離者又劇增，以致人手短缺。要確保院舍正常運作，以及同工和院友的安全，在資金、人手及物資上的支援是刻不容緩的。

「大家減齡」項目總監魏志煒稱，希望推動大家集結力量，支持「為抗疫打氣」捐贈計劃，關懷院舍內的長者及院友，以及一直盡心盡力照顧他們的員工。

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記者：黃穎津