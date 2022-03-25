【若善健談】疫情下保健康秘訣

新冠疫情肆虐兩年多，很多人長期留在家中防疫，導致情緒困擾，飲食不均衡，運動量又大幅減少，對身心健康已造成影響。例如，看到糖尿病人的血糖、血壓、壞膽固醇也偏高了。膽固醇絕大部分是肝臟製造，當飲食不正常，體重上升，脂肪肝會出現；如本身已經有脂肪肝，會因而惡化，不僅令三高更高，還增加肝炎、肝硬化及罹患肝癌的風險。



疫情下要在家保持身體健康，首要是睡眠充足。第二是多喝水，身體在充足水份的狀態下，抵抗力才會好。第三是長期病患者要確定藥物足夠，可請家人預先到診所多取三個月藥。第四是注意居家飲食，多吃健康蔬果，盡量避免公仔麵等加工食品。每天量體重，都有助自我監察。第五是多做家居運動，除可消耗卡路里，對心靈也有幫助。多關愛身邊家人，因心情不好或會亂吃，令壞膽固醇超標。



一般來說，我們去驗血，可從報告的參考值（reference range）看看自己的指數是否正常，唯獨膽固醇就沒有參考值。因不同年齡、身體狀況及家族病史，設定的目標都不同。如二、三十歲無家族病史，壞膽固醇應維持在2.6以下；如中年剛確診糖尿或心血管閉塞有四、五成，壞膽固醇應維持在1.8以下; 曾通波仔、心臟病發、中風，或長期腎病患者，低密度膽固醇需維持在1.4以下。



很多人看到壞膽固醇水平「擲界」，就以為沒大風險，其實不然。建議最好配合其他檢查，看看血管是否已受影響。第一，可透過超聲波檢查頸血管大動脈的內壁有否增生，或血管內有沒有斑塊。如有，就需開始服藥。第二，可透過脈搏波傳導速度（Pulse Wave Velocity）檢測儀器，了降血管年齡及有沒有早期硬化。如有，就需開始服藥。第三是電腦掃描，不用打顯影劑，可檢查心臟血管是否出現鈣化，如有，反映心血管有斑塊，需接受藥物治療。



在芸芸降膽固醇藥物中，以他汀類歷史最悠久，獲最多大型臨床研究證明，長期服用可降低心血管病風險，對治療脂肪肝也有點幫助。此外，還有其他藥物可抑制小腸從飲食中吸收膽固醇。通常他汀類加上抑制腸道吸收藥物同服，效果會更佳。但也需因應個人病況而定，最好是向主診醫生查詢最適合自己的藥物方案。

撰文: 陳諾醫生

內分泌及糖尿科專科